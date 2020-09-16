Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Eyl 2020 - 20:41 G: 16 Eyl 2020 - 20:42

Bahçeli Tabipler Birliği'ne İhanet oluşum deyip topa tuttu! Kapatılmalı, Yöneticilerine Adli...

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ’nin, sosyal medya hesabı twitter üzerinden mesajları aşağıdadır.

İlgi ve bilgilerinize sunarım.

Ülkemizin yeni tip Koronavirüs salgınıyla mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarımızla birlikte sağlık çalışanlarımızı telaş ve paniğe sürüklemek amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanya devamlı mesafe almaktadır. Bunu görüyoruz, karanlık emel sahiplerini biliyoruz.

Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumu sözde artan vakalara, hayatını kaybeden insanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza dikkat çekmek maksadıyla tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacakmış! Bu teşebbüs zehirli ve zillet bir komplodur.

Siyah kurdele takınca ne olacak? KOVİD-19 hastalığından tedavi gören insanlarımıza ne diyecekler? Bu kapsamda vefat eden kardeşlerimizin ailelerine ne anlatacaklar? Birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları nereye ulaşmayı hedefliyorlar?

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımı hastanelerde vasat bulursa muhtemel gelişmeler hakkında bir fikri olan var mıdır? Türk Tabipler Birliği Korona kadar tehlikelidir, tehdit saçmaktadır. Üstelik, hükümete yönelik “Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz” eylemi haince bir tertiptir.

Çağrım şudur: Türk Tabipler Birliği, bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemektedir. Bu nedenle sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır. Yöneticileriyle ilgili adli işlem yapılmalıdır.

Virüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarımızdan oluşacak bir müteşebbis heyet kurulmalı, rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfası kapatılmalıdır. Artık Türk Tabipler Birliği’ne sabır ve tahammül gösterilmesi imkânsızdır.

16 Eyl 2020 - 20:41 Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan Belediyesinden Polatlı’daki tarım işçilerine yardım eli mask
Sincan Belediyesinden Polatlı’daki tarım işçilerine yardım eli
Ankara Halkına Müjdeli Haber! Koronavirüs Bitiyor mu? Hacettepe'de İlk Aşılar Vurulmaya Başladı! İşte Etkileri... mask
Ankara Halkına Müjdeli Haber! Koronavirüs Bitiyor mu? Hacettepe'de İlk Aşılar Vurulmaya Başladı! İşte Etkileri...
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Ünlüye Öyle Tepki Gösterdi ki, Hayranlar Şok Geçirdi... mask
Demet Akalın Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! O Ünlüye Öyle Tepki Gösterdi ki, Hayranlar Şok Geçirdi...
Diyarbakır surları, kaçak yapılardan arındırılıyor mask
Diyarbakır surları, kaçak yapılardan arındırılıyor
Ankaraspor sentetik sahada çalıştı mask
Ankaraspor sentetik sahada çalıştı
"MasterChef Yayından Kaldırılıyor" Son Dakika Koronavirüs Engeli! Valilik Açıkladı, Çekimler İptal Edildi... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
"MasterChef Yayından Kaldırılıyor" Son Dakika Koronavirüs Engeli! Valilik Açıkladı, Çekimler İptal Edildi... Sosyal Medya Çalkalanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL