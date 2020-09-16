Tüm Ankaralılara Sokağa Çıkma Yasağı Haberi! Sağlık Bakanı Koca Sokağa Çıkma Yasağına Dair Son Noktayı Koydu!
Ankara'da koronavirüs haberleri son zamanlarda oldukça can sıkarken, bu haberlere Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi. Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalar altına imza atan Koca; böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve Ankara'da dahil olmak üzere hiçbir şehirde sokağa çıkma yasağı yapılmadığının altını çizdi.
Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması...
Koronavirüs Türkiye'de ilk etkilerini göstermeye başladığı andan itibaren canını dişine takıp çalışan ve alınan önlemler, gösterilen performansla her seferinde takdir edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili açıklama altına imza atarak büyükşehirlerde yasak olup olmadığını iletti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.