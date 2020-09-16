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- 16 Eyl 2020 - 20:41 G: 16 Eyl 2020 - 20:52

Tüm Ankaralılara Sokağa Çıkma Yasağı Haberi! Sağlık Bakanı Koca Sokağa Çıkma Yasağına Dair Son Noktayı Koydu!

Ankara'da koronavirüs haberleri son zamanlarda oldukça can sıkarken, bu haberlere Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi. Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalar altına imza atan Koca; böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve Ankara'da dahil olmak üzere hiçbir şehirde sokağa çıkma yasağı yapılmadığının altını çizdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Koca'dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması...

Koronavirüs Türkiye'de ilk etkilerini göstermeye başladığı andan itibaren canını dişine takıp çalışan ve alınan önlemler, gösterilen performansla her seferinde takdir edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı iddialarıyla ilgili açıklama altına imza atarak büyükşehirlerde yasak olup olmadığını iletti.

16 Eyl 2020 - 20:41 Ankara- Yaşam

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