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16 Eyl 2020 - 20:41

Tüm Ankaralılara Sokağa Çıkma Yasağı Haberi! Sağlık Bakanı Koca Sokağa Çıkma Yasağına Dair Son Noktayı Koydu!

Ankara'da koronavirüs haberleri son zamanlarda oldukça can sıkarken, bu haberlere Sağlık Bakanı Koca yanıt verdi. Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalar altına imza atan Koca; böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve Ankara'da dahil olmak üzere hiçbir şehirde sokağa çıkma yasağı yapılmadığının altını çizdi.