Türk Tabipler Birliği Kapatılacak mı? Koronayla İlgili Yalanlarıyla Gündeme Geldi, Devlet Bahçeli Topa Tuttu! İşte son karar...

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki gün yaptığı bir açıklama ile Türkiye’de çok sık tartışma konusu olan Türk Tabipler Birliğinin faaliyetlerine ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı. Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamanın ardından siyasetin gündemine yeni bir konuyu taşıyan MHP Lideri, Türk Tabipleri Birliğinin insan ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek asılsız ve şaibeli iddialar ortaya attığını, bu şüpheleri körüklediğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında ayrıca: ‘’Adında Türk bulunan Tabipler Birliğinin derhal kapatılmalıdır ve yöneticileri hakkında adli işlem yapılmalıdır’’ çağrısında bulundu. MHP’nin en üst kademesinden gelen bu çağrının ardından gündemde yeni bir tartışma konusu gündem oldu.

Bahçeli’den Türk Tabipler Birliği Hakkında Önemli Açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada tartışma yaratacak bir konu gündeme getirildi. Türk Tabipler Birliği faaliyetlerine ilişkin çarpıcı ifadeler kullanan Bahçeli, ‘’derhal ve gecikmeksizin kapatılmalıdır’’ ifadelerine yer verdi.

Türk Tabipleri Birliği üyelerinin sağlık kurumlarında siyah kurdele takmalarına tepkisini dile getiren Bahçeli, söz konusu teşebbüsün zehirli ve zillet bir komplo olduğuna vurgu yaptı. Türkiye’nin Covid – 19 salgını ile mücadelesine köstek olmak, vatandaşların ve sağlık çalışanlarını paniğe sürüklemek için başlatılan söz konusu kampanyanın karanlık emel sahipleri tarafından gerçekleştirildiğinin farkında olduklarını belirtti.

Bahçeli Türk Tabipler Birliğinin Kapatılması Çağrısında Bulundu

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında Türk Tabipler Birliği tarafından siyah kurdele takılmasına ilişkin başlatılan kampanyanın toplumda panik yaratacağını ifade ederek faaliyetlerinin derhal ve gecikmeksizin durdurulması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında ayrıca siyah kurdele takmanın tedavi gören hastalarda ve vefat eden kişilerin yakınlarında nasıl bir çağrışım yaratacağı, bu amaçla nereye ulaşmak istedikleri soruları da yöneltildi. MHP Lideri Bahçeli tarafından yapılan çarpıcı açıklamaların ardından Türk Tabipler Birliğinin kapatılmasına ilişkin gündemde yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. TTB’den ise MHP Lideri Bahçeli’nin bu açıklamasının ardından iyi hekimlik yaptıkları ve yapmaya devam edeceklerine dair ilginç açıklamalar geldi.