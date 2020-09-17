Ankara'da Koronavirüs Kabusu Bitiyor! Yeşil, Cennet Gibi Rüyalar Başlıyor! Sağlık Bakanı Koca Duyurdu, İşte o tarih! Tek Bir Şart Var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oldukça kapsamlı bir açıklama yaparak, Dünya'yı etkisi altına alan, Türkiye şehirlerinden de en çok Kayseri ve Ankara'yı vuran koronavirüse dair tüm detayları ele aldı ve Ankara ile ilgili özel bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak her gün ortalama 100.000 test yapıldığının altını çizdi ve sonrasında yeni hasta / ağır hasta sayısının bugüne kadar kimsenin tedavi olmasını engelleyecek seviyede olmadığını vurguladı.