Ankara'da Koronavirüs Kabusu Bitiyor! Yeşil, Cennet Gibi Rüyalar Başlıyor! Sağlık Bakanı Koca Duyurdu, İşte o tarih! Tek Bir Şart Var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara ile ilgili özel bir açıklama altına imza atarak, halka oldukça sevindirici açıklamayı verdi. Buna göre koronavirüs Ankara'da oldukça iyi noktalara gelecek. Peki, nasıl? Sağlık Bakanı Koca hem tarih verdi, hem de şartları sundu. Eğer bunlara uyulursa, bu tarihten sonra Ankara mükemmel bir alana dönüşecek ve kabus bitecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oldukça kapsamlı bir açıklama yaparak, Dünya'yı etkisi altına alan, Türkiye şehirlerinden de en çok Kayseri ve Ankara'yı vuran koronavirüse dair tüm detayları ele aldı ve Ankara ile ilgili özel bir açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk olarak her gün ortalama 100.000 test yapıldığının altını çizdi ve sonrasında yeni hasta / ağır hasta sayısının bugüne kadar kimsenin tedavi olmasını engelleyecek seviyede olmadığını vurguladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.