17 Eyl 2020 - 19:47 Güncelleme: 17 Eyl 2020 - 20:08
Masterchef'te Gözyaşları Sel Oldu! Mehmet Şef Bile Gözleri Dolu Dolu Baktı... Bugün Yaşananlar Gibi, Başka Gün Yaşanmadı!
Masterchef Türkiye, tüm heyecanıyla devam ediyor. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in eğlenceli ve bir o kadar ciddi sunumuyla, heyecanın doruk noktasında olduğu Masterchef'te gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı. Yarışmacılar...
Mastechef Türkiye'de ilk yaşandı! Yaşanan olay sonrasında Mehmet Şef'in dahi gözleri doldu...
TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2020'nin yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar zamanla yarışmaya devam ettiler. Yemeği yapan yarışmacılar son turda Danilo Şef'in eline kaldılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.