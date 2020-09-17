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- 17 Eyl 2020 - 19:47 G: 17 Eyl 2020 - 20:08

Masterchef'te Gözyaşları Sel Oldu! Mehmet Şef Bile Gözleri Dolu Dolu Baktı... Bugün Yaşananlar Gibi, Başka Gün Yaşanmadı!

Masterchef Türkiye, tüm heyecanıyla devam ediyor. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in eğlenceli ve bir o kadar ciddi sunumuyla, heyecanın doruk noktasında olduğu Masterchef'te gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı. Yarışmacılar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Mastechef Türkiye'de ilk yaşandı! Yaşanan olay sonrasında Mehmet Şef'in dahi gözleri doldu...

TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef Türkiye 2020'nin yayınlanan yeni bölümünde yarışmacılar zamanla yarışmaya devam ettiler. Yemeği yapan yarışmacılar son turda Danilo Şef'in eline kaldılar.

17 Eyl 2020 - 19:47 Ankara- Yaşam

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