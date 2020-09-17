Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eyl 2020 - 19:47

Masterchef'te Gözyaşları Sel Oldu! Mehmet Şef Bile Gözleri Dolu Dolu Baktı... Bugün Yaşananlar Gibi, Başka Gün Yaşanmadı!

Masterchef Türkiye, tüm heyecanıyla devam ediyor. Mehmet Şef, Somer Şef ve Danilo Şef'in eğlenceli ve bir o kadar ciddi sunumuyla, heyecanın doruk noktasında olduğu Masterchef'te gözyaşlarına boğan bir olay yaşandı. Yarışmacılar...