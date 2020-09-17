Ankara'da Çok Önemli Koronavirüs Uyarısı! Tüm Ankara ve Türkiye'yi İlgilendiriyor! Bu Kadar Önemli Başka Gün Yok!
Ankara'da çok önemli koronavirüs uyarısı yapıldı. Söz konusu uyarı sadece Ankara değil, çevre şehirler ve ülke genelini de ilgilendiriyor. Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalar altına imza atan Sağlık Bakanı Koca'nın bu uyarıları, bugüne kadar gelmiş geçmiş en çok dikkat edilmesi gereken uyarılar olarak dikkat çekiyor.
Ankara'da koronavirüste stabil durum yakalandı. 1 hafta - 10 gün süre sonra düşüş eğilimi kendini gösterecek. Buna dair kritik açıklamalar yapıldı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün koronavirüse dair çok ciddi açıklamalar yapıldı. Ayrıca Koca, bir takım oranlar açıklayıp, tarih vererek önemli uyarı gerçekleştirdi. Ankara için çok önemli olan bu uyarı, Türkiye'nin 81 şehrinin tamamını, hatta Dünya'yı dahi ilgilendiriyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.