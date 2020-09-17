Ankara'da Çok Önemli Koronavirüs Uyarısı! Tüm Ankara ve Türkiye'yi İlgilendiriyor! Bu Kadar Önemli Başka Gün Yok!

Ankara'da koronavirüste stabil durum yakalandı. 1 hafta - 10 gün süre sonra düşüş eğilimi kendini gösterecek. Buna dair kritik açıklamalar yapıldı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından dün koronavirüse dair çok ciddi açıklamalar yapıldı. Ayrıca Koca, bir takım oranlar açıklayıp, tarih vererek önemli uyarı gerçekleştirdi. Ankara için çok önemli olan bu uyarı, Türkiye'nin 81 şehrinin tamamını, hatta Dünya'yı dahi ilgilendiriyor.