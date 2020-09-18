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18 Eyl 2020 - 15:14

Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu!

Masterchef Türkiye 2020 büyük bir hızla devam ediyor. Heyecanın doruk noktasında olduğu Masterchef yarışmasında; bireysel dokunulmazlık oyununda izleyenleri geren ve bir o kadar da duygulandıran bir an yaşandı. İlk olarak Allah'tan sabır dileyen Mehmet Şef dayanamadı ve yarışmacıyı kovdu!