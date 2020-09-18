Masterchef Mehmet Şef Allah'tan Sabır Diledi, Dayanamadı Yarışmacıyı Kovdu! "Al, Git.. Al" Yarışmacının Çaresiz Anları Gündem Oldu!
Masterchef Türkiye 2020 büyük bir hızla devam ediyor. Heyecanın doruk noktasında olduğu Masterchef yarışmasında; bireysel dokunulmazlık oyununda izleyenleri geren ve bir o kadar da duygulandıran bir an yaşandı. İlk olarak Allah'tan sabır dileyen Mehmet Şef dayanamadı ve yarışmacıyı kovdu!
Masterchef'te gerginlik devam ediyor. Yarışmacının tabağını gören Mehmet Şaf, Allah'tan sabır diledi ve yarışmacıyı kovdu!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef Türkiye, dün akşam 57. bölümüyle birlikte izleyenlerle buluştu. Haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar kıyasıya bir mücadele geçirdi. Bu esnada; oldukça şaşırtan, hatta izleyenleri şok eden bir olay yaşandı. Mehmet Şef birden bire feci şekilde sinirlendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.