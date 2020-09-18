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18 Eyl 2020 - 16:19

"Hekimoğlu Yayından Kaldırılıyor!" RTÜK Şikayetleri Olduğu İddia Edildi! İzleyenler Delirdi, Yorumları Gören Şok Oluyor!

Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve Türk dizi tarihinin en efsane yapımları arasında yer alan Hekimoğlu ile ilgili olarak "Hekimoğlu Yayından Kaldırılıyor" haberleri, izleyenlerde büyük bir şok yarattı. Hekimoğlu dizisi izleyenleri, böyle bir şeyin asla ve asla mümkün olmayacağını ve çıkan haberlerin yalan haberler olduğunu oldukça sert bir mizacla söylediler. Konuya dair, Hekimoğlu'nun ekrana geldiği Kanal D tarafından da haber ulaştırıldı. Yeni tip koronavirüs sebebiyle diğer diziler gibi..