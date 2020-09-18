"Hekimoğlu Yayından Kaldırılıyor!" RTÜK Şikayetleri Olduğu İddia Edildi! İzleyenler Delirdi, Yorumları Gören Şok Oluyor!
Milyonlarca kişi tarafından izlenen ve Türk dizi tarihinin en efsane yapımları arasında yer alan Hekimoğlu ile ilgili olarak "Hekimoğlu Yayından Kaldırılıyor" haberleri, izleyenlerde büyük bir şok yarattı. Hekimoğlu dizisi izleyenleri, böyle bir şeyin asla ve asla mümkün olmayacağını ve çıkan haberlerin yalan haberler olduğunu oldukça sert bir mizacla söylediler. Konuya dair, Hekimoğlu'nun ekrana geldiği Kanal D tarafından da haber ulaştırıldı. Yeni tip koronavirüs sebebiyle diğer diziler gibi..
... Yayın hayatına ara veren Hekimoğlu, ile ilgili ortaya atılan iddiaların gerçekliği oldukça merak edilirken, Hekimoğlu izleyicileri çıldırmış durumdalar.
Yeni tip koronavirüsten dolayı hemen hemen her büyük dizi yayın hayatına ara vermişti. Bu dizilerden biri de Hekimoğlu olarak ön plana çıkıyordu. Mucize Doktor, Çukur gibi yapımların tamamı tek tek yayın hayatına başladı. Hekimoğlu da onların arasında yerini aldı. Fakat ortaya atılan iddia herkesi şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sema Kaçar - Rütük kadın programlarına baksın yayından kalkması gereken o programlar örf ve adetleri çok önemsiyorum sa istemeyen izlemez dizileri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.