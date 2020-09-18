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18 Eyl 2020 - 19:49

Ankara'da Koronavirüs O İlçeyi Öyle Bir Hale Getirdi ki, Görenler Kıpkırmızı Oldu! Tek Bir Nokta Bile...

Ankara'da koronavirüsün etkileri devam ediyor. Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamayla birlikte; stabil durumun yakalandığı 1 hafta 10 gün içerisinde düşüşlerin devam edeceği ifade edilmişti. Ankara'da bu durumun sabit kalabilmesi için, vatandaşların önlemlere devam etmesi büyük önem arz ediyor.