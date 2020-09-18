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- 18 Eyl 2020 - 19:49 G: 18 Eyl 2020 - 20:15

Ankara'da Koronavirüs O İlçeyi Öyle Bir Hale Getirdi ki, Görenler Kıpkırmızı Oldu! Tek Bir Nokta Bile...

Ankara'da koronavirüsün etkileri devam ediyor. Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamayla birlikte; stabil durumun yakalandığı 1 hafta 10 gün içerisinde düşüşlerin devam edeceği ifade edilmişti. Ankara'da bu durumun sabit kalabilmesi için, vatandaşların önlemlere devam etmesi büyük önem arz ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüsün etkileri devam ediyor. 30 günlük değişim tablosunda o ilçenin son halini görenlerin gözleri doldu...

Ankara'da Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre koronavirüs stabil seviyeye geldi. 1 Ayda rekor seviyelere ulaşan ve her geçen gün artış hızı yükselen Ankara'da söz konusu durum insanların yüzlerinin gülmesini sağladı.

18 Eyl 2020 - 19:49 Ankara- Yaşam

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