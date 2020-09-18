Ankara'da Koronavirüs O İlçeyi Öyle Bir Hale Getirdi ki, Görenler Kıpkırmızı Oldu! Tek Bir Nokta Bile...
Ankara'da koronavirüsün etkileri devam ediyor. Fahrettin Koca'nın son yaptığı açıklamayla birlikte; stabil durumun yakalandığı 1 hafta 10 gün içerisinde düşüşlerin devam edeceği ifade edilmişti. Ankara'da bu durumun sabit kalabilmesi için, vatandaşların önlemlere devam etmesi büyük önem arz ediyor.
Ankara'da koronavirüsün etkileri devam ediyor. 30 günlük değişim tablosunda o ilçenin son halini görenlerin gözleri doldu...
Ankara'da Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre koronavirüs stabil seviyeye geldi. 1 Ayda rekor seviyelere ulaşan ve her geçen gün artış hızı yükselen Ankara'da söz konusu durum insanların yüzlerinin gülmesini sağladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.