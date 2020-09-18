Ankara'da Koronavirüs Vakaları Rekor Seviyeye Ulaşınca Devreye En Yetkili İsim: Cumhurbaşkanı Erdoğan Girdi! Açıklaması, Sokağa Çıkma Yasağını Gösterdi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da koronavirüs vakalarına dair açıklama yapıldı. Vaka sayılarındaki artışın net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erdoğan, mecburi olarak işi tekrar sıkmak durumunda olduklarını, bunu keyfi değil insanların sağlığı için yaptıklarını aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Koronavirüs vakalarında meydana gelen artışla ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığının altını çizdi ve kendilerinin başta biraz olsun gevşetince, Ankara ve İstanbul ilk sırada olmak kaydıyla vaka sayılarında bir anda çok yüksek rakamların görüldüğünü iletti. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı çok büyük önem arz ediyor dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.