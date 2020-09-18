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- 18 Eyl 2020 - 20:15 G: 18 Eyl 2020 - 20:53

Ankara'da Koronavirüs Vakaları Rekor Seviyeye Ulaşınca Devreye En Yetkili İsim: Cumhurbaşkanı Erdoğan Girdi! Açıklaması, Sokağa Çıkma Yasağını Gösterdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da koronavirüs vakalarına dair açıklama yapıldı. Vaka sayılarındaki artışın net bir şekilde görüldüğünü ifade eden Erdoğan, mecburi olarak işi tekrar sıkmak durumunda olduklarını, bunu keyfi değil insanların sağlığı için yaptıklarını aktardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. 

Koronavirüs vakalarında meydana gelen artışla ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığının altını çizdi ve kendilerinin başta biraz olsun gevşetince, Ankara ve İstanbul ilk sırada olmak kaydıyla vaka sayılarında bir anda çok yüksek rakamların görüldüğünü iletti. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı çok büyük önem arz ediyor dedi.

18 Eyl 2020 - 20:15 Ankara- Yaşam

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