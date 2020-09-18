Ankara'da Koronavirüs Vakaları Rekor Seviyeye Ulaşınca Devreye En Yetkili İsim: Cumhurbaşkanı Erdoğan Girdi! Açıklaması, Sokağa Çıkma Yasağını Gösterdi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciler tarafından kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

Koronavirüs vakalarında meydana gelen artışla ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde vaka ve ölüm sayılarının arttığının altını çizdi ve kendilerinin başta biraz olsun gevşetince, Ankara ve İstanbul ilk sırada olmak kaydıyla vaka sayılarında bir anda çok yüksek rakamların görüldüğünü iletti. 64-65'e kadar ölüm sayılarının artışı çok büyük önem arz ediyor dedi.