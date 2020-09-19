Pursaklar Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde temizlik seferberliği başlattı - Ankara

Pursaklar Belediyesi tarafından, yüz yüze eğitim öncesinde ilçede bulunan okulları dezenfekte ediliyor.Pursaklar Belediyesi tarafından, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan tüm okulları 21 Eylül’de başlayacak olan eğitim-öğretim dönemi öncesinde dezenfekte ediliyor.

Okulların açılış tarihi olan 21 Eylül’ün yaklaşması ile birlikte Pursaklar Belediyesi ilçede bulunan ana sınıfı ve ilkokullarda temizlik seferberliği başlattı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin denetimlerinde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce gerçekleştirilen dezenfekte çalışmalarında derslikler, giriş kapıları, lavabolar, kapı kolları, koridorlar, idari binalar, sosyal alanlar, kafeteryalar, salonlar, eğitim materyalleri ve oyun alanları steril hale getirildi.

‘‘Hemşehrilerimizin içleri rahat olsun’’

Okullarda gerekli tüm noktalarda ayrıntılı çalışmaların sürdürüleceğini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okullarda çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Hemşehrilerimizin içleri rahat olsun. Hijyen tedbirlerini en üst seviyede uygulamaya devam ediyoruz. Yaptığımız ilaçlama çalışmaları uzun süre etkisini gösteriyor. Pursaklar Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz. Lütfen maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edelim. Yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi

Başkan Çetin ayrıca, koronavirüs ile ilgili çalışmalarını her alanda sürdürdüklerini, ilçe genelinde kamu kurumları, pazar alanları, sağlık merkezleri, ortak kullanım alanları başta olmak üzere ilaçlanmayan cadde ve sokak bırakmadıkları bilgisini aktardı.