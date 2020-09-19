Ankara'da Koronavirüs Tamamen Tersine Döndü! Çarklar Ters... Büyük Umut, Beraberinde Onu Getirdi! Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat...

Ankara'da koronavirüs bundan 30 gün önce oldukça iyi bir noktadaydı fakat 30 günlük süre içerisinde neredeyse zirveye tırmandı. Çarklar, hızlı bir şekilde ilerlerken birden bire...

Ankara, koronavirüste Türkiye'nin en farklı tablosunu çiziyor. Ortaya çıkan sonuçlar gerek Ankara halkını, gerek diğer şehirlerde yaşayanları oldukça şaşırtıyor.