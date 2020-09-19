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- 19 Eyl 2020 - 19:31 G: 19 Eyl 2020 - 19:48

Ankara'da Koronavirüs Tamamen Tersine Döndü! Çarklar Ters... Büyük Umut, Beraberinde Onu Getirdi! Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat...

Ankara'da koronavirüs tamamen tersine döndü. Sürekli aynı yönde ilerleyen çarklar, 2 günden itibaren tam tersi çalışmaya başladı. Bu noktada gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Sağlık Bakanı Koca, gerek Ankara Valisi Şahin birçok açıklama altına imza attı. İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs bundan 30 gün önce oldukça iyi bir noktadaydı fakat 30 günlük süre içerisinde neredeyse zirveye tırmandı. Çarklar, hızlı bir şekilde ilerlerken birden bire...

Ankara, koronavirüste Türkiye'nin en farklı tablosunu çiziyor. Ortaya çıkan sonuçlar gerek Ankara halkını, gerek diğer şehirlerde yaşayanları oldukça şaşırtıyor.

19 Eyl 2020 - 19:31 Ankara- Yaşam

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