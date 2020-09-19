Ankara'da Koronavirüs Tamamen Tersine Döndü! Çarklar Ters... Büyük Umut, Beraberinde Onu Getirdi! Bu İlçelerde Yaşayanlar Dikkat...
Ankara'da koronavirüs tamamen tersine döndü. Sürekli aynı yönde ilerleyen çarklar, 2 günden itibaren tam tersi çalışmaya başladı. Bu noktada gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Sağlık Bakanı Koca, gerek Ankara Valisi Şahin birçok açıklama altına imza attı. İşte detaylar...
Ankara'da koronavirüs bundan 30 gün önce oldukça iyi bir noktadaydı fakat 30 günlük süre içerisinde neredeyse zirveye tırmandı. Çarklar, hızlı bir şekilde ilerlerken birden bire...
Ankara, koronavirüste Türkiye'nin en farklı tablosunu çiziyor. Ortaya çıkan sonuçlar gerek Ankara halkını, gerek diğer şehirlerde yaşayanları oldukça şaşırtıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.