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- 20 Eyl 2020 - 14:31 G: 20 Eyl 2020 - 14:32

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği ve son 24 saat içerisinde olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği ve son 24 saat içerisinde olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

20 Eyl 2020 - 14:31 AA Antalya- Sağlık

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