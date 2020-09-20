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20 Eyl 2020 - 14:31

Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelme devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyrinde düzelmenin devam ettiği ve son 24 saat içerisinde olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.