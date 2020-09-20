20 Eyl 2020 - 22:17 Güncelleme: 20 Eyl 2020 - 22:46
"RAMO Yayından Kaldırılıyor" Küçük Çocuk, Bıçaklanma Sahnesinden Etkilenince Devreye RTÜK Girdi... İzleyenler Şok Geçirdi!
RAMO dizisini izleyen, milyonlarca kişiye çok kötü haber geldi. Dizide bulunan bıçaklanma sahnesi, RTÜK'ü harekete geçirdi. Henüz 11 yaşında, 5.sınıf öğrencisi olan bir çocuk bıçaklanma sahnesini görünce çok etkilendi... İşte detaylar!
RTÜK, Türk televizyonunda dizi, film, yarışma ve diğer tüm programları denetlemeye; uygunsuz görülen her şeye gerekli cezai yükümlülükleri vermeye devam ediyor. Bu noktada RAMO dizisi oldukça dikkat çekti. İşte RTÜK'ün resmi Twitter hesabında paylaştığı o olay.
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Celal Tarkan Reel - Aynı çocuğun-bir çok yaşıtları gibi- bilgisayar'da vurdulu-kırdılı oyun oynayıp oynamadığını nereden bileceğiz.Kimse-ailesi tabii- zorla çocuğa bu diziyi izleyeceksin diye zorlamamıştır. Tamam dizide şiddet olayları var ama herkes seyretme veya seyretmeme özgürlüğüne sahiptir.Ben de dizinin kaldırılmaması taraftarıyım. Saygılar
Seyirci Temsilcisi - Evet bende o bıçaklanma sahnesini gördüm etkilendim.. 11 yaşındaki çocuğun psikolojik etkilenmesi normal. Ayrıca RTÜK olayı kendisine ait twitter sayfasında paylaşmış.. Diziler biraz daha dikkatli olmalı..
Orhan - Ne kaldırılması Ramo kaldırılırsa ozaman bütün diziler kaldırılması lazım
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.