"RAMO Yayından Kaldırılıyor" Küçük Çocuk, Bıçaklanma Sahnesinden Etkilenince Devreye RTÜK Girdi... İzleyenler Şok Geçirdi!

Celal Tarkan Reel - Aynı çocuğun-bir çok yaşıtları gibi- bilgisayar'da vurdulu-kırdılı oyun oynayıp oynamadığını nereden bileceğiz.Kimse-ailesi tabii- zorla çocuğa bu diziyi izleyeceksin diye zorlamamıştır. Tamam dizide şiddet olayları var ama herkes seyretme veya seyretmeme özgürlüğüne sahiptir.Ben de dizinin kaldırılmaması taraftarıyım. Saygılar