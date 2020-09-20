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- 20 Eyl 2020 - 22:17 G: 20 Eyl 2020 - 22:46

"RAMO Yayından Kaldırılıyor" Küçük Çocuk, Bıçaklanma Sahnesinden Etkilenince Devreye RTÜK Girdi... İzleyenler Şok Geçirdi!

RAMO dizisini izleyen, milyonlarca kişiye çok kötü haber geldi. Dizide bulunan bıçaklanma sahnesi, RTÜK'ü harekete geçirdi. Henüz 11 yaşında, 5.sınıf öğrencisi olan bir çocuk bıçaklanma sahnesini görünce çok etkilendi... İşte detaylar!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

RTÜK, Türk televizyonunda dizi, film, yarışma ve diğer tüm programları denetlemeye; uygunsuz görülen her şeye gerekli cezai yükümlülükleri vermeye devam ediyor. Bu noktada RAMO dizisi oldukça dikkat çekti. İşte RTÜK'ün resmi Twitter hesabında paylaştığı o olay. 

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20 Eyl 2020 - 22:17 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Celal Tarkan Reel - Aynı çocuğun-bir çok yaşıtları gibi- bilgisayar'da vurdulu-kırdılı oyun oynayıp oynamadığını nereden bileceğiz.Kimse-ailesi tabii- zorla çocuğa bu diziyi izleyeceksin diye zorlamamıştır. Tamam dizide şiddet olayları var ama herkes seyretme veya seyretmeme özgürlüğüne sahiptir.Ben de dizinin kaldırılmaması taraftarıyım. Saygılar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 23:42
02

Seyirci Temsilcisi - Evet bende o bıçaklanma sahnesini gördüm etkilendim.. 11 yaşındaki çocuğun psikolojik etkilenmesi normal. Ayrıca RTÜK olayı kendisine ait twitter sayfasında paylaşmış.. Diziler biraz daha dikkatli olmalı..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 23:01
01

Orhan - Ne kaldırılması Ramo kaldırılırsa ozaman bütün diziler kaldırılması lazım

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 20 Eylül 22:50
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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