Ankara'ya Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor? (Sokağa Çıkma Yasağı, Toplu Taşıma Yasağı vb.) Açıklandı! Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı...
Ankara ile ilgili koronavirüse dair her geçen gün farklı bir haber çıkıyor. İnternet haberciliği hizmeti veren birçok site, gün içerisinde birkaç kez Ankara'ya yeni kısıtlamaların gelip gelmediğiyle ilgili ardı ardına haberler girip açıklamalar yapıyor. Bu noktada Ankara'da kısıtlamaların olup olmayacağı tamamıyla netlik kazanmış oldu. İşte Ankara'ya yeni kısıtlamaların yapılıp yapılmayacağı ve tüm gerçekler!
Koronavirüste Ankara; Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre güzel bir seyir izlemeye devam ediyor. Yakın sürede düşüşlerin başlayacağı ifade ediliyor. Fakat bugün birkaç yayın kuruluşunda yayınlanan haberlerde; Ankara'da yeni kısıtlamaların olacağı ifade edildi.
Ankara'da koronavirüste yasak olup olmayacağı netlik kazandı. İşte detaylar >>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.