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21 Eyl 2020 - 18:57

Ankara'ya Yeni Kısıtlamalar mı Geliyor? (Sokağa Çıkma Yasağı, Toplu Taşıma Yasağı vb.) Açıklandı! Tüm Gerçekler Ortaya Çıktı...

Ankara ile ilgili koronavirüse dair her geçen gün farklı bir haber çıkıyor. İnternet haberciliği hizmeti veren birçok site, gün içerisinde birkaç kez Ankara'ya yeni kısıtlamaların gelip gelmediğiyle ilgili ardı ardına haberler girip açıklamalar yapıyor. Bu noktada Ankara'da kısıtlamaların olup olmayacağı tamamıyla netlik kazanmış oldu. İşte Ankara'ya yeni kısıtlamaların yapılıp yapılmayacağı ve tüm gerçekler!