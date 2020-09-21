Müge Anlı'da Kahreden, Gözyaşlarına Boğan Anlar! Gencecik Kızın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Anne Leyla Çelikten 12 gündür kayop olan kızı Duygu Çelikten'in karşı komşu tarafından kaçırıldığını duyduğunu belirtti. Ölü bulunan 2 çocuk annesi kadının karşı komşusu Veli tarafından kaçırıldığından ve öldürüldüğünden şüpheleniliyor.

İddialara göre Veli ismindeki karşı komşu evli olmasına rağmen Duygu İşiten ile birlikte olmak istemiş, her ne kadar reddedilse de ısrarcı tavırlarını sürdürmüş. Duygu İşiten'in kaçırıldığı gün fatura ödemek için dışarı çıktığı ve dönüşte karşı komşu veli tarafından kaçırıldığı iddiaların arasında yer alıyor. Duygu İşiten'in annesinin belirttiği üzere karşı tarafın kayınvalidesinin Leyla Çelikten'i arayarak kızının vurulduğunu söylediği de biliniyor. Duygu İşiten'in kaçırılmasına dair ortaya atılan iddialar henüz netlik kazanmadı.

Antalya Kepez Ormanında Cesedi Bulundu

Yukarıda bahsedilen iddialarla 12 gündür kayıp olan Duygu İşiten, Müge Anlı'nın ekibi tarafından bugün Antalya Kepez ormanında ölü olarak bulundu. 12 gündür aranan kadının öleli yaklaşık 10 gün olduğu tahmin ediliyor. 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Duygu İşiten'in ölü bulunması anne Leyla İşiten'i yıktı. 12 gündür kızını bulmayı bekleyen anne ölüm haberine inanamadı.

Cesedi Çürümeye Başlamıştı

Üstü taşlarla kapatılarak gömülmüş olan kadın toprağın biraz altında bulundu. Çürümek üzere olan vücudunda derin bıçak izleri olduğu belirtildi. Bununla beraber başının bedeninden ayrılmış olması da inceleme sonucu yapılan açıklamalardan. Duygu İşiten cinayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde cinayetin tek şüphelisi olan karşı komşu Veli Ü. ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı.