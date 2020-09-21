Müge Anlı'da Kahreden, Gözyaşlarına Boğan Anlar! Gencecik Kızın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Kayıp kızının bulunması için Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvuran Leyla Çelikten bugün acı haberle sarsıldı. 12 gündür kayıp olan kızı Duygu Çelikten'i bulmak için Müge Anlı'ya gelen Leyla Çelikten kızının ölü bulunmasına inanamadı. 2 çocuk annesi Duygu Çelikten Antalya'daki ormanlık alanda ölü bulundu. Duygu Çelikten'in 10 gündür ölü olduğu düşünülüyor. Anne Leyle Çelikten haner karşısında kötü anlar yaşadı.
Anne Leyla Çelikten 12 gündür kayop olan kızı Duygu Çelikten'in karşı komşu tarafından kaçırıldığını duyduğunu belirtti. Ölü bulunan 2 çocuk annesi kadının karşı komşusu Veli tarafından kaçırıldığından ve öldürüldüğünden şüpheleniliyor.
İddialara göre Veli ismindeki karşı komşu evli olmasına rağmen Duygu İşiten ile birlikte olmak istemiş, her ne kadar reddedilse de ısrarcı tavırlarını sürdürmüş. Duygu İşiten'in kaçırıldığı gün fatura ödemek için dışarı çıktığı ve dönüşte karşı komşu veli tarafından kaçırıldığı iddiaların arasında yer alıyor. Duygu İşiten'in annesinin belirttiği üzere karşı tarafın kayınvalidesinin Leyla Çelikten'i arayarak kızının vurulduğunu söylediği de biliniyor. Duygu İşiten'in kaçırılmasına dair ortaya atılan iddialar henüz netlik kazanmadı.
Antalya Kepez Ormanında Cesedi Bulundu
Yukarıda bahsedilen iddialarla 12 gündür kayıp olan Duygu İşiten, Müge Anlı'nın ekibi tarafından bugün Antalya Kepez ormanında ölü olarak bulundu. 12 gündür aranan kadının öleli yaklaşık 10 gün olduğu tahmin ediliyor. 30 yaşındaki 2 çocuk annesi Duygu İşiten'in ölü bulunması anne Leyla İşiten'i yıktı. 12 gündür kızını bulmayı bekleyen anne ölüm haberine inanamadı.
Cesedi Çürümeye Başlamıştı
Üstü taşlarla kapatılarak gömülmüş olan kadın toprağın biraz altında bulundu. Çürümek üzere olan vücudunda derin bıçak izleri olduğu belirtildi. Bununla beraber başının bedeninden ayrılmış olması da inceleme sonucu yapılan açıklamalardan. Duygu İşiten cinayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde cinayetin tek şüphelisi olan karşı komşu Veli Ü. ile ilgili yakalama çalışması başlatıldı.
21 Eyl 2020 - 19:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.