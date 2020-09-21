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- 21 Eyl 2020 - 21:17 G: 21 Eyl 2020 - 22:04

Türk Tabipler Birliği Ankaralıları ve 80 İli Kandırıyor! Uzmanlık Alanlarını Gören Şok Oldu! Hiçbiri Alanında Uzman...

Türk Tabipler Birliği, Türkiye koronavirüs sürecine girdiği andan beri, sürekli olarak koronavirüste kontrolün kaybedildiğini, salgının yönetilemediğinin, fırtına gibi geldiğini, Türk millletini bir tsunaminin beklediğini söylüyor. Açıklamalarında sürekli olarak hükümeti suçlayan, Sağlık Bakanı Koca'nın görevini tam yapmadığını iddia eden; bir çeşit algı operasyonu yürüttüğü düşünülen Türk Tabipler Birliği'ne daha önce Devlet Bahçeli tarafından da çok sert bir çıkış gelmişti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye, koronavirüsle büyük bir mücadele içerisindeyken Türk Tabipler Birliği'nden her gün farklı bir doktorun çıkarak Türkiye'nin felakete sürüklendiğine dair gelen açıklamalar akıllara kuşku düşürdü. Dünya'nın hemen hemen her noktasında artış eğilimine giren koronavirüs karşısında, sadece Türkiye özelinde felaket geliyormuşcasına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği'nin açıklamalarına karşılık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; durumun stabil olduğunu ve 7-10 gün içerisinde düşüşün başlayacağını söylemişti. 

Koronavirüs konusunda en yetkili isim olan Koca böyle açıklama yaparken, Türk Tabipler Birliği'nin "tsunami geliyor, salgın yönetilemiyor" iddiaları karşısında kısa çaplı bir araştırma yapıldı. Bu açıklamaları yapan insanların uzmanlık alanları neler? Gerçekten virüsle ilgili bir bilgi / birikim sahibi uzman kişiler mi? Akademik çalışmaları var mı? Eldeki sonuç ise 0 oldu.. Bu açıklamayı yapan kişilerin uzmanlık alanlarının herhangi bir enfeksiyon hastalıkla uzaktan yakından ilgi ve alakası bulunmuyor.

21 Eyl 2020 - 21:17 Ankara- Yaşam

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