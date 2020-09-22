Kırmızı Oda Reyting Rekoru Kırdı! O Dizileri Ezdi Geçti; Çıkan Sonuçlarla Babil Yayından Kaldırılabilir! Milyonlar Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi

Kırmızı Oda dizinin reytingleri açıkladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi Türk halkı tarafından çok sevildi ve izlenmeye doyulmadı. İzleyicileri televizyona kilitleyen bu dizi 6,75-9,00 arası reytinglere sahip olarak karşımıza çıktı. Kırmızı Oda dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olmayı başardı.

TV8 kanalının gücüne güç katan bu dizi rakip dizileri adeta topa tuttu ve bütün rakip dizileri geriye attı. Hayatımızda yer alan sorunları ve gerçek yaşantıları ele alan Kırmızı Oda dizisinde başrol olarak karşımıza Binnur Kaya isimli sevilen oyuncu çıkmaktadır. Kırmızı Oda’dan öncede birçok dizide yer almış başarılı oyuncu, karakterini milyonlara sevdirdi.