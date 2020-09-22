Kırmızı Oda Reyting Rekoru Kırdı! O Dizileri Ezdi Geçti; Çıkan Sonuçlarla Babil Yayından Kaldırılabilir! Milyonlar Sosyal Medyadan Tepki Gösterdi
Kırmızı Oda dizisi büyük ara fark attı! Cuma günleri yayınlanan 6 diziyi de resmen ezdi geçti. Farklı kanallar iddialı dizilerini ön plana koyarak reyting yarışını kazanmak istedi fakat tahtın sahibi resmen belli oldu. Kırmızı Oda reytingleri adeta kırdı geçirdi.
Kırmızı Oda dizinin reytingleri açıkladı. TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi Türk halkı tarafından çok sevildi ve izlenmeye doyulmadı. İzleyicileri televizyona kilitleyen bu dizi 6,75-9,00 arası reytinglere sahip olarak karşımıza çıktı. Kırmızı Oda dizisi tüm kategorilerde en çok izlenen dizi olmayı başardı.
TV8 kanalının gücüne güç katan bu dizi rakip dizileri adeta topa tuttu ve bütün rakip dizileri geriye attı. Hayatımızda yer alan sorunları ve gerçek yaşantıları ele alan Kırmızı Oda dizisinde başrol olarak karşımıza Binnur Kaya isimli sevilen oyuncu çıkmaktadır. Kırmızı Oda’dan öncede birçok dizide yer almış başarılı oyuncu, karakterini milyonlara sevdirdi.
22 Eyl 2020 - 19:38 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.