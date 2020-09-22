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- 22 Eyl 2020 - 20:02 G: 22 Eyl 2020 - 20:36

Ankara Halkına Koronavirüste 6 Ay Sonra Bir İlk! 25 İlçenin Tamamına Geldi, Bu Uygulandığı Takdirde 7 Gün Sonra Başlayacak!

Ankara halkına koronavirüste 6 ay sonra bir ilk. 25 ilçe olan Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya başta olmak üzere; Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'nin tamamını ilgilendiren haber verildi. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalar neticesinde, uygulamalar yapılınca, tam 7 gün sonra o süreç başlayacak! İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüs hızla tırmanmaya devam ediyorken, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıyla birlikte Ankara halkı derin bir nefes aldı. Sağlık Bakanı Koca; Ankara'nın stabil bir duruma girdiğini ifade etti. Yani yükseliş eğilimi durdu ve eşitlendi. 25 İlçenin tamamına dair de; net bir bilgi verildi. Eğer bu uygulanırsa...

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Ankara'da bugün 25 ilçeye müjdeli haber verildi. Tüm ilçelerle ilgili haberin detaylarını diğer sayfalarda görebilirsiniz.

22 Eyl 2020 - 20:02 Ankara- Yaşam

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