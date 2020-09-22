Ankara Halkına Koronavirüste 6 Ay Sonra Bir İlk! 25 İlçenin Tamamına Geldi, Bu Uygulandığı Takdirde 7 Gün Sonra Başlayacak!

Ankara'da koronavirüs hızla tırmanmaya devam ediyorken, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıyla birlikte Ankara halkı derin bir nefes aldı. Sağlık Bakanı Koca; Ankara'nın stabil bir duruma girdiğini ifade etti. Yani yükseliş eğilimi durdu ve eşitlendi. 25 İlçenin tamamına dair de; net bir bilgi verildi. Eğer bu uygulanırsa...

Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Ankara'da bugün 25 ilçeye müjdeli haber verildi. Tüm ilçelerle ilgili haberin detaylarını diğer sayfalarda görebilirsiniz.