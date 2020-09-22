Ankara Halkına Koronavirüste 6 Ay Sonra Bir İlk! 25 İlçenin Tamamına Geldi, Bu Uygulandığı Takdirde 7 Gün Sonra Başlayacak!
Ankara halkına koronavirüste 6 ay sonra bir ilk. 25 ilçe olan Akyurt, Altındağ, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya başta olmak üzere; Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'nin tamamını ilgilendiren haber verildi. Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalar neticesinde, uygulamalar yapılınca, tam 7 gün sonra o süreç başlayacak! İşte detaylar...
Ankara'da koronavirüs hızla tırmanmaya devam ediyorken, Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasıyla birlikte Ankara halkı derin bir nefes aldı. Sağlık Bakanı Koca; Ankara'nın stabil bir duruma girdiğini ifade etti. Yani yükseliş eğilimi durdu ve eşitlendi. 25 İlçenin tamamına dair de; net bir bilgi verildi. Eğer bu uygulanırsa...
Sağlık Bakanı Koca tarafından yapılan açıklamalarla birlikte Ankara'da bugün 25 ilçeye müjdeli haber verildi. Tüm ilçelerle ilgili haberin detaylarını diğer sayfalarda görebilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.