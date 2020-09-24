Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Eyl 2020 - 09:16 G: 24 Eyl 2020 - 09:26

Hastane siber saldırıya uğradı, bir hasta hayatını kaybetti

Siber korsanların, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nin sunucularına gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu sağlık hizmetlerinin aksaması, bir kadın hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Siber korsanların, Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nin sunucularına gerçekleştirdiği siber saldırı sonucu sağlık hizmetlerinin aksaması, bir kadın hastanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, sağlık hizmeti veren kurumların özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alması gerektiğini söylüyor.

Almanya’da Düsseldorf Üniversitesi Kliniği'nde tedavi gören bir kadın, bilgisayar korsanlarının hastane sunucularına yönelik gerçekleştirdiği fidye yazılımı saldırısı nedeniyle sağlık hizmetleri aksayınca tedavi olamadı. 60 kilometre uzaklıkta bulunan bir hastaneye nakledilen kadın, tedavinin gecikmesi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın, sağlık hizmetlerinde yaşanan ilk siber saldırıya bağlı ölüm olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, hastanelerin özellikle fidye yazılımı saldırılarına karşı gerekli önlemleri alarak iş süreçlerinin aksamasının önüne geçilebileceğini söylüyor.

Polis Siber Korsanlarla İletişime Geçti

Düsseldorf Üniversitesi Kliniği’nden yapılan açıklamada, internet ağında bir süredir sorun yaşandığına ve sorunun siber korsanlardan kaynaklandığına yer verildi. Hastanenin sunucuları 10 Eylül Perşembe günü yerel saatle 03.00’te hackerlerin saldırısına uğradı ve hastanenin sistemi çöktü. Hastalara ait verilere erişim sağlanamaması ameliyatların ertelenemesine, acildeki hastaların ise başka hastanelere nakledilmesine neden oldu. Sistemin eski haline döndürülmesi için fidye talep eden saldırganlarla iletişime geçen polisin servisteki hastaların acil tedaviye ihtiyaç duyduğunu bildirdiği ve korsanları, 30 sunucunun şifresini tekrar açmaya ikna ettiği belirtildi.

Hastaneler Siber Güvenliğe Daha Fazla Bütçe Ayırmalı

Koronavirüs döneminde sağlık kuruşlarına yönelik siber saldırıların arttığına dikkat çeken Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, “Fidye yazılımı saldırılarının sonucunda fabrikaların üretimini durduğuna, uçuşların ertelendiğine, borsaların kapandığına, eğitim sisteminin aksadığına ya da bankaların işlemlerini durdurmak zorunda kaldığına şahit olduk ancak ölümle sonuçlanan bu saldırı ile ilk kez karşılaştık.” ifadelerinde bulundu. “Çoğu zaman para ve itibar kaybına yol açan siber saldırılar bu sefer bir can kaybına neden oldu.” diyen Akkoyunlu, özellikle sağlık kuruluşlarının, siber güvenliğe daha fazla bütçe ayırması gerektiğini söylüyor. Akkoyunlu: “Fidye yazılımını kaldırmak için siber korsanların istediği parayı ödemek, illegal bir iş modelinin devamlılığını teşvik etmiş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durum yaşanmadan önce siber güvenliğe bütçe ayırmanız; kurumunuz, çalışanlarınız, hastalarınız ve iş ortaklarınız için en iyisidir.” dedi.

24 Eyl 2020 - 09:16 - Teknoloji

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor! mask
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor!
Kamu kurumlarında siber güvenliği artıracak 6 adım! mask
Kamu kurumlarında siber güvenliği artıracak 6 adım!
Sosyal Medyada Veri Güvenliğinizi Sağlamak için 5 İpucu​ mask
Sosyal Medyada Veri Güvenliğinizi Sağlamak için 5 İpucu​
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri! mask
Samsung Galaxy S20 Fan Edition Çıkış Tarihi, Fiyatı ve Teknik Özellikleri!
PlayStation 5 Ne Zaman Çıkacak? PlayStation 5 Türkiye Satış Fiyatı Kaç TL? mask
PlayStation 5 Ne Zaman Çıkacak? PlayStation 5 Türkiye Satış Fiyatı Kaç TL?
İphone 12 Ekim'e Kaldı; Apple Yeni Saati, İpad'i ve One'ı Tanıttı mask
İphone 12 Ekim'e Kaldı; Apple Yeni Saati, İpad'i ve One'ı Tanıttı
Hackerlerin gözü eğitim sektöründeki kişisel verilerde! mask
Hackerlerin gözü eğitim sektöründeki kişisel verilerde!
Kovid-19 aşısında siber tehdit mask
Kovid-19 aşısında siber tehdit
Veri ihlallerinin şirketlere ortalama maliyeti 3,86 milyon dolar! mask
Veri ihlallerinin şirketlere ortalama maliyeti 3,86 milyon dolar!
Sağlık sektöründeki kuruluşların %93’ünden fazlası veri ihlali yaşıyor! mask
Sağlık sektöründeki kuruluşların %93’ünden fazlası veri ihlali yaşıyor!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor! mask
Müşterilerin %41’i şirketlerin veri güvenliğine önem vermediğini düşünüyor!
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara mask
Sonbahar Çiçekleri Başkentlileri Bekliyor - Ankara
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle bu 4 alerjene dikkat! mask
Uzmanlar uyarıyor! Özellikle bu 4 alerjene dikkat!
Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek - Ankara mask
Mamak Belediyesi'nden sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek - Ankara
Hastane siber saldırıya uğradı, bir hasta hayatını kaybetti mask
Hastane siber saldırıya uğradı, bir hasta hayatını kaybetti
Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu İhaleye Çıkıyor - Ankara mask
Akyurt Gençlik Merkezi ve Yüzme Havuzu İhaleye Çıkıyor - Ankara

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL