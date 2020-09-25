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- 25 Eyl 2020 - 22:15

Masterchef'te Kavga Çıktı! Yarışmacılar Az Kalsın Birbirini Parçalıyordu, Barbaros Öyle Şeyler Yaptı ki, O Yarışmacı Çıldırdı!

Ekranların en sevilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye'de çok büyük kavga çıktı. Yarışmacılar az kalsın birbirini parçalıyordu. Söz konusu kavgada Barbaros ismi de kendini gösterdi. Son zamanlara izleyicilerin tepkisiyle karşılaşan Barbaros ile ilgili gündemler bitmek bilmiyor. Barbaros, kavga ederken bir taraftan da 2 kadın yarışmacı birbirine girdi. İşte tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef Türkiye'de artık yemekler ve mutfak geride kaldı. Binlerce insan çıkacak olaylar, şeflerin tepkileri için izliyor ki; bu durumdan Mehmet Şef de rahatsız olduğunu verdiği bir röportajda belirtmişti. Masterchef'te bu kez de büyük bir kavga çıktı. Yarışmacılar, birbirine girdiler. 

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Yarışmacılar neredeyse birbirini parçalıyordu. İşte detaylar...

25 Eyl 2020 - 22:15 - Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Emmi - Bu pisliği ne zaman atacaksınız barbar,atılmalı orayı haketmiyor şeytan

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 24 Eylül 19:44

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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