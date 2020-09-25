Masterchef'te Kavga Çıktı! Yarışmacılar Az Kalsın Birbirini Parçalıyordu, Barbaros Öyle Şeyler Yaptı ki, O Yarışmacı Çıldırdı!

Masterchef Türkiye'de artık yemekler ve mutfak geride kaldı. Binlerce insan çıkacak olaylar, şeflerin tepkileri için izliyor ki; bu durumdan Mehmet Şef de rahatsız olduğunu verdiği bir röportajda belirtmişti. Masterchef'te bu kez de büyük bir kavga çıktı. Yarışmacılar, birbirine girdiler.

Masterchef Türkiye'nin son bölümünde ortalık birbirine girdi. Yarışmacılar neredeyse birbirini parçalıyordu. İşte detaylar...