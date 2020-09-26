Keçiören Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?
Ankara Keçiören en çok semt pazarının kurulduğu ilçelerden biridir. Çok ucuz fiyatlara birçok çeşit ürünün bulunduğu semt pazarları diğer ilçelerin bile ilgisini çekiyor. Keçiören pazar yerlerinin çok fazla olması da halka farklı seçenek imkanı tanıyor. Birçok mahalleye yakın olacak konumları ile 20'den fazla semt pazarı olan Keçiören'de pazar yerlerinin yüksek güvenliği var.
Ankara Keçiören en çok semt pazarının kurulduğu ilçelerden biridir. Çok ucuz fiyatlara birçok çeşit ürünün bulunduğu semt pazarları diğer ilçelerin bile ilgisini çekiyor. Keçiören pazar yerlerinin çok fazla olması da halka farklı seçenek imkanı tanıyor. Birçok mahalleye yakın olacak konumları ile 20'den fazla semt pazarı olan Keçiören'de pazar yerlerinin yüksek güvenliği var.
Keçiören ilçesinde haftanın her günü pazara çıkmak mümkün. Farklı mahallerde haftanın her günü pazar kurulmaktadır. Vatandaşlar kendilerine yakın olan semt pazarını tercih edebilecekleri gibi, kendilerine uygun günde de Keçiören semt pazarlarının ucuzluklarından faydalanabilir. Haftanın her günü birçok semtte kurulan pazarlar ürün çeşitliliği ile ucuzluk Keçiören'de yaşayan vatandaşların ayağına gidiyor. Sancaktepe, Ayvalı, Bademlik, Basınevleri, Etlik, İncirli, Yeşiltepe, Yakacık, Köklü, Uyanış ve daha birçok mahallede semt pazarı kurulmaktadır. Ankara Keçiören'de hemen hemen her mahallede haftanın farklı günleri kurulan ürün çeşitliliği olan ve de son derece ucuz semt pazarları çevre ilçelerden de ilgi görmektedir.
Keçiören'de Üretici Pazarları Ve Avantajları
Ankara Keçiören semt pazarlarının ucuz olmasının sebebi ise birçok üretici pazarın bulunmasıdır. Üretici pazarlarda ürünleri bizzat üretimini yapan çiftçiler satar. Köylünün desteklendiği üretici pazarlarda, çiftçi daha çok kazanırken ürünlerde daha ucuza satılmaktadır. Üretici pazarların sirek tarladan satışa çıkması ucuzluk arayan vatandaşı da rahatlatıyor. Keçiören'de haftanın 1 günü mutlaka üretici pazarı kuruluyor.
Ankara Keçiören üretici pazarları şunlardır:
100. YIL Pazarı
Mahalle: Kalaba
Adres: Kalaba Mah. Hopa Sk.
Pazar Günü: PAZARTESİ
19 MAYIS Pazarı
Mahalle:19 Mayıs
Adres: 19 Mayıs Mah. Özgürlük Caddesi
Pazar Günü: PAZARTESİ
ATAPARK Pazarı
Mahalle: Atapark
Adres: Atapark Mah. Tutal Caddesi 1331. Sokak
Pazar Günü: PAZARTESİ
BAĞLARBAŞI Pazarı
Mahalle: Bağlarbaşı
Adres: Bağlarbaşı Mah. Gezi Sokak
Pazar Günü: PAZARTESİ
ÇALDIRAN Pazarı
Mahalle: Çaldıran
Adres: Çaldıran Mah. 490. Caddesi
Pazar Günü: PAZARTESİ
ETLİK Pazarı
Mahalle: Etlik
Adres: Etlik Mah. Yeni Etlik Caddesi
Pazar Günü: PAZARTESİ
KANUNİ SEMT PAZARI Pazarı
Mahalle: Kanuni
Adres: Osman Gazi Caddesi ile Başkent Caddesinin Kesiştiği Alan
Pazar Günü: PAZARTESİ
ESERTEPE Pazarı
Mahalle: Esertepe
Adres: Esertepe Mah. Ahmet Şefik KOLAYLI Caddesi
Pazar Günü: SALI
GAZİNO Pazarı
Mahalle: Pınarbaşı
Adres: Pınarbaşı Mah. Atlas Sokak
Pazar Günü: SALI
ÖNEY Pazarı
Mahalle: İncirli
Adres: İncirli Mah. Öney Sokak
Pazar Günü: SALI
SANCAKTEPE Pazarı
Mahalle: Sancaktepe
Adres: Sancaktepe Mah. Sarıkamış Caddesi
Pazar Günü: SALI
AYVALI Pazarı
Mahalle: Ayvalı
Adres: Ayvalı Mah. Seval Caddesi Sinem Sokak
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
BADEMLİK Pazarı
Mahalle: Bademlik
Adres: Bademlik Mah. Bademlik Yolu Caddesi
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
BASINEVLERİ Pazarı
Mahalle: Basınevleri
Adres: Basınevleri Mah. Dizgi Sokak
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
MESİRE Pazarı
Mahalle: Etlik
Adres: Etlik Mah. Mesire Sokak
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
SUBAYEVLERİ Pazarı
Mahalle: Kavacık Subayevleri
Adres: Kavacık Subayevleri Mah. Üç Yıldız Caddesi
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
SÜTÇÜ İMAM Pazarı
Mahalle: 19 Mayıs
Adres: 19 Mayıs Mah. Gökova Sokak
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
YEŞİLTEPE Pazarı
Mahalle: Yeşiltepe
Adres: Yeşiltepe Mah. 492. Cadde
Pazar Günü: ÇARŞAMBA
AKTEPE Pazarı
Mahalle: Adnan Menderes
Adres: Adnan Menderes Mah. Özyurt Caddesi
Pazar Günü: PERŞEMBE
İNCİRLİ Pazarı
Mahalle: İncirli
Adres: İncirli Mah. Sümbüllü Sokak
Pazar Günü: PERŞEMBE
UFUKTEPE Pazarı
Mahalle: Ufuktepe
Adres: Osman Gazi Mah. Osman Gazi Caddesi
Pazar Günü: PERŞEMBE
YAKACIK Pazarı
Mahalle: Yakacık
Adres: Yakacık Mah. Bahtiyar Sokak
Pazar Günü: PERŞEMBE
YÜKSELTEPE Pazarı
Mahalle: Yükseltepe
Adres: Yükseltepe Mah. 1666 Cadde
Pazar Günü: PERŞEMBE
EMRAH Pazarı
Mahalle: Emrah
Adres: Emrah Mah. Yolcu Sokak
Pazar Günü: CUMA
KAFKAS Pazarı
Mahalle: Karakaya
Adres: Kafkas Mah. Murat Sokak
Pazar Günü: CUMA
KALABA Pazarı
Mahalle: Çiçekli
Adres: Çiçekli Mah. Tansel Sokak
Pazar Günü: CUMA
KÖKLÜ Pazarı
Mahalle: Şenlik
Adres: Şenlik Mah. Köklü Sokak
Pazar Günü: CUMA
UYANIŞ Pazarı
Mahalle: Uyanış
Adres: Uyanış Mah. Gülbaba Caddesi
Pazar Günü: CUMA
YAYLA Pazarı
Mahalle: Yayla
Adres: Yayla Mah. 1497 Sokak
Pazar Günü: CUMA
YEŞİLÖZ Pazarı
Mahalle: Yeşilöz
Adres: Yeşilöz Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı
Pazar Günü: CUMA
BİLGİLİ SEMT Pazarı
Mahalle: Kuşcağız
Adres: Bilgili Sokak
Pazar Günü: CUMA
ANA Pazarı
Mahalle: Pınarbaşı
Adres: Pınarbaşı Mah. Ana Sokak
Pazar Günü: CUMARTESİ
AŞAĞI EĞLENCE Pazarı
Mahalle: Aşağı Eğlence
Adres: Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk Sokak
Pazar Günü: CUMARTESİ
BAĞLUM Pazarı
Mahalle: Hisar
Adres: Hisar Mah. Radar Caddesi
Pazar Günü: CUMARTESİ
FATİH Pazarı
Mahalle: Ayvalı
Adres: Ayvalı Mah. 146. Cadde
Pazar Günü: CUMARTESİ
MECİDİYE Pazarı
Mahalle: Kamil Ocak
Adres: Kamil OCAK Mah. Erenler Sokak
Pazar Günü: CUMARTESİ
TOKİ Pazarı
Mahalle:Şenyuva
Adres: Şenyuva Mah. Defne Caddesi
Pazar Günü: CUMARTESİ
YAYLA SONDURAK SEMT PAZARI Pazarı
Mahalle: Yayla
Adres: YAYLA MAH. 1440 SOKAK ÜZERİ
Pazar Günü: CUMARTESİ
23 NİSAN Pazarı
Mahalle: 23 Nisan
Adres: 23 Nisan Mah. Anavatan Caddesi
Pazar Günü: PAZAR
FOÇA Pazarı
Mahalle: Tepebaşı
Adres: Tepebaşı Mah. Foça Sokak
Pazar Günü: PAZAR
HASKÖY Pazarı
Mahalle: Hasköy
Adres: Hasköy Mah. Paşabahçe Sokak
Pazar Günü: PAZAR
KARDEŞLER Pazarı
Mahalle: Ayvalı
Adres: Ayvalı Mah. 158. Cadde
Pazar Günü: PAZAR
KUŞCAĞIZ Pazarı
Mahalle: Kuşcağız
Adres: Kuşcağız Mah. Ulaşan Caddesi
Pazar Günü: PAZAR
OVACIK Pazarı
Mahalle: Ovacık
Adres: Ovacık Mah. 542. Cadde
Pazar Günü: PAZAR
Keçiören Pazar Yerlerinde Güvenli Alışveriş
Keçiören pazar yerlerinde güvenli alışveriş için çalışmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Keçiören Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazar yerlerine 24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirdi. Keçiören kapalı pazar yerlerinde yapılan bu uygulama ile herhangi olumsuz bir durum oluştuğunda en yakındaki ekip müdahale edebiliyor. Halkın rahatlıkla pazar yerine girip çıkmasını sağlayan güvenlik önlemleri, esnafın kurallara uymasını da sağlıyor.
Keçiören pazar yerlerinin çok fazla olması ürün çeşitliliğini arttırırken, üretici pazarlar ile ucuz alışveriş mümkün oluyor. Belediyenin çalışmaları ile de güvenli alışverişin sağlandığı Keçiören pazar yerleri halkın konforunu koruyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.