Keçiören Pazar Yerleri ve Günleri - Hangi Gün Nerede Pazar Kuruluyor?

Ankara Keçiören en çok semt pazarının kurulduğu ilçelerden biridir. Çok ucuz fiyatlara birçok çeşit ürünün bulunduğu semt pazarları diğer ilçelerin bile ilgisini çekiyor. Keçiören pazar yerlerinin çok fazla olması da halka farklı seçenek imkanı tanıyor. Birçok mahalleye yakın olacak konumları ile 20'den fazla semt pazarı olan Keçiören'de pazar yerlerinin yüksek güvenliği var.

Keçiören ilçesinde haftanın her günü pazara çıkmak mümkün. Farklı mahallerde haftanın her günü pazar kurulmaktadır. Vatandaşlar kendilerine yakın olan semt pazarını tercih edebilecekleri gibi, kendilerine uygun günde de Keçiören semt pazarlarının ucuzluklarından faydalanabilir. Haftanın her günü birçok semtte kurulan pazarlar ürün çeşitliliği ile ucuzluk Keçiören'de yaşayan vatandaşların ayağına gidiyor. Sancaktepe, Ayvalı, Bademlik, Basınevleri, Etlik, İncirli, Yeşiltepe, Yakacık, Köklü, Uyanış ve daha birçok mahallede semt pazarı kurulmaktadır. Ankara Keçiören'de hemen hemen her mahallede haftanın farklı günleri kurulan ürün çeşitliliği olan ve de son derece ucuz semt pazarları çevre ilçelerden de ilgi görmektedir.

Keçiören'de Üretici Pazarları Ve Avantajları

Ankara Keçiören semt pazarlarının ucuz olmasının sebebi ise birçok üretici pazarın bulunmasıdır. Üretici pazarlarda ürünleri bizzat üretimini yapan çiftçiler satar. Köylünün desteklendiği üretici pazarlarda, çiftçi daha çok kazanırken ürünlerde daha ucuza satılmaktadır. Üretici pazarların sirek tarladan satışa çıkması ucuzluk arayan vatandaşı da rahatlatıyor. Keçiören'de haftanın 1 günü mutlaka üretici pazarı kuruluyor.

Ankara Keçiören üretici pazarları şunlardır:

100. YIL Pazarı

Mahalle: Kalaba

Adres: Kalaba Mah. Hopa Sk.

Pazar Günü: PAZARTESİ

19 MAYIS Pazarı

Mahalle:19 Mayıs

Adres: 19 Mayıs Mah. Özgürlük Caddesi

Pazar Günü: PAZARTESİ

ATAPARK Pazarı

Mahalle: Atapark

Adres: Atapark Mah. Tutal Caddesi 1331. Sokak

Pazar Günü: PAZARTESİ

BAĞLARBAŞI Pazarı

Mahalle: Bağlarbaşı

Adres: Bağlarbaşı Mah. Gezi Sokak

Pazar Günü: PAZARTESİ

ÇALDIRAN Pazarı

Mahalle: Çaldıran

Adres: Çaldıran Mah. 490. Caddesi

Pazar Günü: PAZARTESİ

ETLİK Pazarı

Mahalle: Etlik

Adres: Etlik Mah. Yeni Etlik Caddesi

Pazar Günü: PAZARTESİ

KANUNİ SEMT PAZARI Pazarı

Mahalle: Kanuni

Adres: Osman Gazi Caddesi ile Başkent Caddesinin Kesiştiği Alan

Pazar Günü: PAZARTESİ

ESERTEPE Pazarı

Mahalle: Esertepe

Adres: Esertepe Mah. Ahmet Şefik KOLAYLI Caddesi

Pazar Günü: SALI

GAZİNO Pazarı

Mahalle: Pınarbaşı

Adres: Pınarbaşı Mah. Atlas Sokak

Pazar Günü: SALI

ÖNEY Pazarı

Mahalle: İncirli

Adres: İncirli Mah. Öney Sokak

Pazar Günü: SALI

SANCAKTEPE Pazarı

Mahalle: Sancaktepe

Adres: Sancaktepe Mah. Sarıkamış Caddesi

Pazar Günü: SALI

AYVALI Pazarı

Mahalle: Ayvalı

Adres: Ayvalı Mah. Seval Caddesi Sinem Sokak

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

BADEMLİK Pazarı

Mahalle: Bademlik

Adres: Bademlik Mah. Bademlik Yolu Caddesi

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

BASINEVLERİ Pazarı

Mahalle: Basınevleri

Adres: Basınevleri Mah. Dizgi Sokak

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

MESİRE Pazarı

Mahalle: Etlik

Adres: Etlik Mah. Mesire Sokak

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

SUBAYEVLERİ Pazarı

Mahalle: Kavacık Subayevleri

Adres: Kavacık Subayevleri Mah. Üç Yıldız Caddesi

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

SÜTÇÜ İMAM Pazarı

Mahalle: 19 Mayıs

Adres: 19 Mayıs Mah. Gökova Sokak

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

YEŞİLTEPE Pazarı

Mahalle: Yeşiltepe

Adres: Yeşiltepe Mah. 492. Cadde

Pazar Günü: ÇARŞAMBA

AKTEPE Pazarı

Mahalle: Adnan Menderes

Adres: Adnan Menderes Mah. Özyurt Caddesi

Pazar Günü: PERŞEMBE

İNCİRLİ Pazarı

Mahalle: İncirli

Adres: İncirli Mah. Sümbüllü Sokak

Pazar Günü: PERŞEMBE

UFUKTEPE Pazarı

Mahalle: Ufuktepe

Adres: Osman Gazi Mah. Osman Gazi Caddesi

Pazar Günü: PERŞEMBE

YAKACIK Pazarı

Mahalle: Yakacık

Adres: Yakacık Mah. Bahtiyar Sokak

Pazar Günü: PERŞEMBE

YÜKSELTEPE Pazarı

Mahalle: Yükseltepe

Adres: Yükseltepe Mah. 1666 Cadde

Pazar Günü: PERŞEMBE

EMRAH Pazarı

Mahalle: Emrah

Adres: Emrah Mah. Yolcu Sokak

Pazar Günü: CUMA

KAFKAS Pazarı

Mahalle: Karakaya

Adres: Kafkas Mah. Murat Sokak

Pazar Günü: CUMA

KALABA Pazarı

Mahalle: Çiçekli

Adres: Çiçekli Mah. Tansel Sokak

Pazar Günü: CUMA

KÖKLÜ Pazarı

Mahalle: Şenlik

Adres: Şenlik Mah. Köklü Sokak

Pazar Günü: CUMA

UYANIŞ Pazarı

Mahalle: Uyanış

Adres: Uyanış Mah. Gülbaba Caddesi

Pazar Günü: CUMA

YAYLA Pazarı

Mahalle: Yayla

Adres: Yayla Mah. 1497 Sokak

Pazar Günü: CUMA

YEŞİLÖZ Pazarı

Mahalle: Yeşilöz

Adres: Yeşilöz Mah. Şehit Ömer HALİSDEMİR Bulvarı

Pazar Günü: CUMA

BİLGİLİ SEMT Pazarı

Mahalle: Kuşcağız

Adres: Bilgili Sokak

Pazar Günü: CUMA

ANA Pazarı

Mahalle: Pınarbaşı

Adres: Pınarbaşı Mah. Ana Sokak

Pazar Günü: CUMARTESİ

AŞAĞI EĞLENCE Pazarı

Mahalle: Aşağı Eğlence

Adres: Aşağı Eğlence Mah. Altınoluk Sokak

Pazar Günü: CUMARTESİ

BAĞLUM Pazarı

Mahalle: Hisar

Adres: Hisar Mah. Radar Caddesi

Pazar Günü: CUMARTESİ

FATİH Pazarı

Mahalle: Ayvalı

Adres: Ayvalı Mah. 146. Cadde

Pazar Günü: CUMARTESİ

MECİDİYE Pazarı

Mahalle: Kamil Ocak

Adres: Kamil OCAK Mah. Erenler Sokak

Pazar Günü: CUMARTESİ

TOKİ Pazarı

Mahalle:Şenyuva

Adres: Şenyuva Mah. Defne Caddesi

Pazar Günü: CUMARTESİ

YAYLA SONDURAK SEMT PAZARI Pazarı

Mahalle: Yayla

Adres: YAYLA MAH. 1440 SOKAK ÜZERİ

Pazar Günü: CUMARTESİ

23 NİSAN Pazarı

Mahalle: 23 Nisan

Adres: 23 Nisan Mah. Anavatan Caddesi

Pazar Günü: PAZAR

FOÇA Pazarı

Mahalle: Tepebaşı

Adres: Tepebaşı Mah. Foça Sokak

Pazar Günü: PAZAR

HASKÖY Pazarı

Mahalle: Hasköy

Adres: Hasköy Mah. Paşabahçe Sokak

Pazar Günü: PAZAR

KARDEŞLER Pazarı

Mahalle: Ayvalı

Adres: Ayvalı Mah. 158. Cadde

Pazar Günü: PAZAR

KUŞCAĞIZ Pazarı

Mahalle: Kuşcağız

Adres: Kuşcağız Mah. Ulaşan Caddesi

Pazar Günü: PAZAR

OVACIK Pazarı

Mahalle: Ovacık

Adres: Ovacık Mah. 542. Cadde

Pazar Günü: PAZAR

Keçiören Pazar Yerlerinde Güvenli Alışveriş

Keçiören pazar yerlerinde güvenli alışveriş için çalışmalar geliştirilmeye devam ediliyor. Keçiören Belediyesi'nde görevli zabıta ekipleri, vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri için kapalı pazar yerlerine 24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirdi. Keçiören kapalı pazar yerlerinde yapılan bu uygulama ile herhangi olumsuz bir durum oluştuğunda en yakındaki ekip müdahale edebiliyor. Halkın rahatlıkla pazar yerine girip çıkmasını sağlayan güvenlik önlemleri, esnafın kurallara uymasını da sağlıyor.

Keçiören pazar yerlerinin çok fazla olması ürün çeşitliliğini arttırırken, üretici pazarlar ile ucuz alışveriş mümkün oluyor. Belediyenin çalışmaları ile de güvenli alışverişin sağlandığı Keçiören pazar yerleri halkın konforunu koruyor.