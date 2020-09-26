Ankara'da Çifte Koronavirüs Riski! Ölüm Oranı Direkt Olarak 2 Katına Çıkıyor... Eğer Bunlara Dikkat Edilmezse; Felaket Gelebilir...

Ankara'da dün (25 Eylül 2020) itibarıyla çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o felaketle karşı karşıya kalınabilir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde son kaçınılmaz olacaktır...

Koronavirüs, etkilerini tüm Dünya'da göstermeye devam ediyor. Bu noktada Ankara da oldukça büyük risk altında. Dün meydana gelen hava değişikliği sebebiyle Ankara'da çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o olay belli oldu. Eğer bunlara dikkat edilmezse felaket gelecek!