Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Eyl 2020 - 18:41 G: 26 Eyl 2020 - 18:59

Ankara'da Çifte Koronavirüs Riski! Ölüm Oranı Direkt Olarak 2 Katına Çıkıyor... Eğer Bunlara Dikkat Edilmezse; Felaket Gelebilir...

Ankara'da çifte koronavirüs riski dün 25 ilçeyle birlikte başladı. Bunun yanı sıra Kayseri, Nevşehir, Niğde, İstanbul ve doğu şehirleriyle güneydoğu şehirlerinde de aynı risk başladı. Bu şehirlerin tüm ilçeleri dikkat edilmediği takdirde felaket ile karşı karşıya kalabilir. İşte tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da dün (25 Eylül 2020) itibarıyla çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o felaketle karşı karşıya kalınabilir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde son kaçınılmaz olacaktır...

Koronavirüs, etkilerini tüm Dünya'da göstermeye devam ediyor. Bu noktada Ankara da oldukça büyük risk altında. Dün meydana gelen hava değişikliği sebebiyle Ankara'da çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o olay belli oldu. Eğer bunlara dikkat edilmezse felaket gelecek!

26 Eyl 2020 - 18:41 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
AK Parti’li gençler sağlığa pedal çevirdi - Ankara mask
AK Parti’li gençler sağlığa pedal çevirdi - Ankara
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar? Ankara'nın Nüfusu Neden Fazla? mask
Ankara'nın Nüfusu Ne Kadar? Ankara'nın Nüfusu Neden Fazla?
Ankara'nın Neyi Meşhur? Ankara'nın En Meşhur Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir? mask
Ankara'nın Neyi Meşhur? Ankara'nın En Meşhur Yemekleri - Ankara'da Ne Yenir?
Ankara'nın En Kalabalık İlçesi Hangisidir? İşte En Kalabalık 10 İlçe! mask
Ankara'nın En Kalabalık İlçesi Hangisidir? İşte En Kalabalık 10 İlçe!
Ankara'da Bulunan Kiliseler mask
Ankara'da Bulunan Kiliseler
Ankara'da Mangal Yasak Mı? Ankara'da Piknik Yapmak Yasak Mı? mask
Ankara'da Mangal Yasak Mı? Ankara'da Piknik Yapmak Yasak Mı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL