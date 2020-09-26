Ankara'da Çifte Koronavirüs Riski! Ölüm Oranı Direkt Olarak 2 Katına Çıkıyor... Eğer Bunlara Dikkat Edilmezse; Felaket Gelebilir...
Ankara'da çifte koronavirüs riski dün 25 ilçeyle birlikte başladı. Bunun yanı sıra Kayseri, Nevşehir, Niğde, İstanbul ve doğu şehirleriyle güneydoğu şehirlerinde de aynı risk başladı. Bu şehirlerin tüm ilçeleri dikkat edilmediği takdirde felaket ile karşı karşıya kalabilir. İşte tüm detaylar...
Ankara'da dün (25 Eylül 2020) itibarıyla çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o felaketle karşı karşıya kalınabilir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde son kaçınılmaz olacaktır...
Koronavirüs, etkilerini tüm Dünya'da göstermeye devam ediyor. Bu noktada Ankara da oldukça büyük risk altında. Dün meydana gelen hava değişikliği sebebiyle Ankara'da çifte koronavirüs riski başladı. Ölüm oranını 2 katına çıkaran o olay belli oldu. Eğer bunlara dikkat edilmezse felaket gelecek!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.