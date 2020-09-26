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- 26 Eyl 2020 - 19:45 G: 26 Eyl 2020 - 20:11

Demet Akalın'a Çok Büyük Hakaret! O İsmin Sevgilisi Dayanamadı ve Ayıpladı... "Kimseden Ahlak Öğrenecek Değiliz"

Demet Akalın'a büyük saygısızlık yapıldı. 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral; müzik Dünyasına yıllarını vermiş, kendini sanata adamış, milyonlarca hayrana sahip olan Demet Akalın'a saygısızlık yaptı. Açıklamalarıyla Akalın hayranlarını sinirlendiren Aral; "Kimseden ahlak öğrenecek değiliz" diyerek açıklama yaptı... Okuyanlar "yok artık" dedi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan, bunun yanı sıra Alişan'la yaptığı programla da oldukça büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı Demet Akalın ile ilgili bugün şoka sokan bir açıklama altına imza atıldı. Herkesin dikkatini çeken ve Twitter'da binlerce kişinin "yazık" dediği Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin çifti, açıklamalarıyla bir kez daha tepki topladılar. 

Demet Akalın'a büyük ayıp edildi. Yapılan açıklamalar, Akalın hayranlarını son derece kızdırdı. Kendini sanata mal etmiş bir sanatçıya böyle saygısızca bir karşılık verilmemesi gerektiği söylendi.

26 Eyl 2020 - 19:45 Ankara- Yaşam

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