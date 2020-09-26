Demet Akalın'a Çok Büyük Hakaret! O İsmin Sevgilisi Dayanamadı ve Ayıpladı... "Kimseden Ahlak Öğrenecek Değiliz"

Müzik dünyasının en sevilen isimlerinden olan, bunun yanı sıra Alişan'la yaptığı programla da oldukça büyük beğeni toplayan güzel şarkıcı Demet Akalın ile ilgili bugün şoka sokan bir açıklama altına imza atıldı. Herkesin dikkatini çeken ve Twitter'da binlerce kişinin "yazık" dediği Yiğit Marcus Aral ve Şevval Şahin çifti, açıklamalarıyla bir kez daha tepki topladılar.

Demet Akalın'a büyük ayıp edildi. Yapılan açıklamalar, Akalın hayranlarını son derece kızdırdı. Kendini sanata mal etmiş bir sanatçıya böyle saygısızca bir karşılık verilmemesi gerektiği söylendi.