Ankara Halkına 6 Aydan Sonra İlk Kez Bu Haber Verildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı, Bu İlçeler İçin Müjde!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde koronavirüse dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu noktada bugün de açıklamalar altına imza atan Koca; birçok noktaya değindi. Ankara ile ilgili kısmı ise, tüm Ankara halkını oldukça mutlu etti.

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm Dünya'yı etki altına alan koronavirüs, Türkiye'de de etkilerini göstermeye devam etmekte. Her gün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, 28 Eylül Pazartesi günü vaka sayısını duyurdu ve çok önemli açıklamalar yaptı.