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- 28 Eyl 2020 - 18:25 G: 28 Eyl 2020 - 21:21

Ankara Halkına 6 Aydan Sonra İlk Kez Bu Haber Verildi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Açıkladı, Bu İlçeler İçin Müjde!

Ankara halkına tam 6 aylık aradan sonra ilk kez böyle bir haber verildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün yaptığı açıklamalar doğrultusunda tam 25 Ankara ilçesini ilgilendiren bilgilendirmeler yapıldı. İşte Ankara halkına verilen o müjdeli haber.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye genelinde koronavirüse dair açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bu noktada bugün de açıklamalar altına imza atan Koca; birçok noktaya değindi. Ankara ile ilgili kısmı ise, tüm Ankara halkını oldukça mutlu etti.

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan ve tüm Dünya'yı etki altına alan koronavirüs, Türkiye'de de etkilerini göstermeye devam etmekte. Her gün vaka sayılarını paylaşan Sağlık Bakanı Koca, 28 Eylül Pazartesi günü vaka sayısını duyurdu ve çok önemli açıklamalar yaptı.

28 Eyl 2020 - 18:25 Ankara- Yaşam

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