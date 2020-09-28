Masterchef'te Lahmacun Gecesi! Türk Milleti Çıldırdı, Türkiye'de Stok Bırakmadılar, Akın Akın Gidiyor! Sayılar Şok Etti

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Masterchef, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Burada yapılan tüm lezzetlerin tarifi; binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu akşam, Mastechef menüsündeki Lahmacun; Türk milletini çıldırttı...

Bu akşam MasterChef menüsündeki çıtır lahmacun herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çok sayıda insan; sosyal medyada paylaşım yağmurunda bulundu.