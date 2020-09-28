Masterchef'te Lahmacun Gecesi! Türk Milleti Çıldırdı, Türkiye'de Stok Bırakmadılar, Akın Akın Gidiyor! Sayılar Şok Etti
Masterchef'te Lahmacun gecesi Türk milletini çıldırttı. Neredeyse Türkiye'de stok kalmadı. Akın akın giden lahmacunların sayısını görenler; "yok artık" tepkisini gösterdi. Türkiye'de yarışma programlarının bu kadar etkili olup olmadığını soran bireyler; sosyal medyayı salladılar.
TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Masterchef, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Burada yapılan tüm lezzetlerin tarifi; binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu akşam, Mastechef menüsündeki Lahmacun; Türk milletini çıldırttı...
Bu akşam MasterChef menüsündeki çıtır lahmacun herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çok sayıda insan; sosyal medyada paylaşım yağmurunda bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.