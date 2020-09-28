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- 28 Eyl 2020 - 21:48 G: 28 Eyl 2020 - 22:32

Masterchef'te Lahmacun Gecesi! Türk Milleti Çıldırdı, Türkiye'de Stok Bırakmadılar, Akın Akın Gidiyor! Sayılar Şok Etti

Masterchef'te Lahmacun gecesi Türk milletini çıldırttı. Neredeyse Türkiye'de stok kalmadı. Akın akın giden lahmacunların sayısını görenler; "yok artık" tepkisini gösterdi. Türkiye'de yarışma programlarının bu kadar etkili olup olmadığını soran bireyler; sosyal medyayı salladılar.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından olan Masterchef, büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Burada yapılan tüm lezzetlerin tarifi; binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bu akşam, Mastechef menüsündeki Lahmacun; Türk milletini çıldırttı... 

Bu akşam MasterChef menüsündeki çıtır lahmacun herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Çok sayıda insan; sosyal medyada paylaşım yağmurunda bulundu.

28 Eyl 2020 - 21:48 Ankara- Yaşam

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