PTT Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? Ankara PTT Şubeleri Çalışma Saatleri!

PTT üzerinden işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar gitmeden önce çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. Sabah erken saatlerde gidip sıra beklemeden hızlıca işlemlerini gerçekleştirecek olan insanlar açılış saatini araştırırken, son dakika yetişecek olan vatandaşlar ise kapanış saatini merak ediyor. PTT açılımıyla Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin gelişmiş posta sistemidir. Çok eski kuruluşu olan PTT vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla çalışma saatleri de sürekli takip edilmektedir.

Vatandaşların birçok işlemini gerçekleştirmek için kullandığı PTT, mesai saatleri içerisinde yoğun olarak hizmet veriyor. Sabah 08.30 ile akşam 17.30 arasında hizmet veren PTT'nin çalışma saatleri şubelere göre farklılık göstermemektedir. Tüm PTT şubeleri için çalışma saatleri aynı ve sabittir.

PTT mesai saati sabah 08.30'da başlamaktadır. 08.30 ile 12.30 arasında gerçekleşen sabah mesaisinden sonra 1 saatlik öğle molası bulunur. Öğle molasından sonra 13.30'da tekrar hizmet vermeye başlayan PTT, 17.30'a kadar açıktır. Akşam 17.30'da PTT çalışanlarının mesaisi bitmektedir.

PTT Çalışma Saatleri Koronovirüsle Mücadele Sürecinde Değişti Mi?

PTT çalışma saatleri, Koronavirüsle mücadele kapsamında değişmemiştir. Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok firma, kuruluş ve bankanın çalışma saatleri yeniden düzenlenmiş, ancak PTT çalışma saatlerinde bir değişiklik olmamıştır. PTT Koronavirüsle mücadele kapsamında şubelerinde sınırlı sayıda vatandaşı alma ve sosyal mesafe gibi tedbirler almıştır.

PTT Hafta Sonları Kaça Kadar Açık?

PTT çalışma saatleri ile ilgili merak edilen konulardan biri de hafta sonları çalışıp çalışmadığıdır. Vatandaşlar hafta sonları PTT'nin kaça kadar açık olduğunu merak ediyorlar. PTT hafta sonları çalışmamaktadır. Öğleye kadar ya da yarım gün mesai sistemi yoktur. PTT cumartesi ve pazar günleri kapalı olur.

PTT Hangi Özel Günlerde Kapalıdır?

PTT hafta içi yoğun çalışma temposundan sonra hafta sonları kapalı kalmakta ve bunun dışındaki bazı özel günlerde de açılmamaktadır. Resmi ve dini bayramlarda kapalı olan PTT, her yıl 1 Ocak günü de kapalıdır.