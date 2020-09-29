TEB Bankası Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor? TEB Bankası Ankara Çalışma Saatleri 2020

Türkiye'nin en çok tercih edilen bankalarından biri olan Türkiye Ekonomi Bankası, uzun süredir vatandaşlara hizmet vermektedir. TEB Bankası şubeleri aracılığı ile işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar için bankanın güncel çalışma saatleri merak edilen konulardan biridir. Türkiye Ekonomi Bankası'nda sabah saatlerinde işlem yapacak vatandaşlar kaçta açıldığına dair araştırma yaparken, öğleden sonra gitme şansı olan vatandaşlar da kaçta kapandığını merak ediyor. Gün içinde bankaya gitmek için fırsat yaratmaya çalışan kişiler öğle molasına denk gelmek istemiyor. Birçok vatandaş tarafından aktif işlem yapılan bankalardan biri olan TEB'in güncel mesai saatleri araştırılıyor.

Türkiye Ekonomi Bankası, birçok bankada ortak olduğu gibi sabah saat 09.00'da açılıyor. 09.00 ile 12.30 arasındaki sabah mesaisi öğle molası ile biterken, 13.30'da da akşam mesaisi başlıyor. Türkiye Ekonomi Bankası akşam 17.00'da kapanıyor. Bankanın 09.00 ile 17.00 arasındaki mesai saatleri içinde 12.30 ve 13.30 arasında 1 saatlik öğle molası oluyor. Öğle molası esnasında banka hizmet vermiyor ve kapalı oluyor.

Türkiye Ekonomi Bankası'nın bu çalışma saatleri Koronavirüs ile mücadele sürecinin normalleşmesi ile düzenlenmiştir. Öncesinde tüm bankalar için geçerli olan karara uygun olarak 5 saat hizmet vermiştir.

Türkiye Ekonomi Bankası Hafta Sonu Açık Mı?

Türkiye Ekonomi Bankası da diğer tüm bankalar gibi hafta sonları çalışmıyor. Hafta içi uzun saatler hizmet veren Türkiye Ekonomi Bankası, cumartesi ve pazar günleri ise kapalı oluyor.

Türkiye Ekonomi Bankası Hangi Günlerde Kapalı Oluyor?

Türkiye Ekonomi Bankası, hafta sonları dışında bazı özel günlerde, bayram ve tatillerde de müşterilerine hizmet vermiyor. Türkiye Ekonomi Bankası'nın hizmet vermediği resmi ve dini günler şu şekildedir.

· Ramazan Bayramı

· Kurban Bayramı

· Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

· Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

· Zafer Bayramı

· Demokrasi ve Milli Birlik Günü

· Cumhuriyet Bayramı

Türkiye Ekonomi Bankası resmi ve dini bayramlarda, hafta sonları hizmet vermemektedir. Bununla beraber hafta içi her gün saat 17.00'a kadar müşterilerine çok çeşitli hizmetler sunmaktadır.