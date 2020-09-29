29 Eyl 2020 - 16:30 Güncelleme: 29 Eyl 2020 - 16:31
Bursa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
Bursa'da kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
Bursa'da kavga sırasında silahla vurulan kişi yaralandı.
Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi yakınında Murat S. (53) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında borç meselesi yüzünden kavga çıktı.
Kavganın büyümesi üzerine Murat S'yi tabancayla bacaklarından yaralayan şüpheli, bir otomobille olay yerinden kaçtı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.