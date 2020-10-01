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- 01 Eki 2020 - 17:59 G: 01 Eki 2020 - 18:02

Gram altın 475 lira oldu! Kapalıçarşı1 Ekim çeyrek altın fiyatı kaç para?

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları haber detayında.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 474,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 769,00 lira, Cumhuriyet altını 3.148,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 474,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

Gram altın 475 lira oldu! Kapalıçarşı 1 Ekim çeyrek altın fiyatı kaç para?

                                             Alış           Satış       Alış              Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.)       470,70      470,90     474,50        474,70

Cumhuriyet Ata Lira          3.102,00   3.123,00  3.127,00      3.148,00 22

Ayar Bilezik(Gr.)                    429,00      433,00    433,00         437,00

Lira(Tam) Ziynet                3.032,00   3.052,00  3.056,00      3.076,00

Yarım Ziynet                     1.516,00    1.526,00  1.528,00       1.538,00

Çeyrek Ziynet                      758,00       763,00     764,00          769,00

01 Eki 2020 - 17:59 AA Ankara- Ekonomi

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