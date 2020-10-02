Ankara Çankaya’da PANDEMİ denetimleri sürüyor
Ankara Çankaya beledıyesı tüm dünyada etkısı devam eden koronavırüs salgınına karşı yerel düzeyde önlemlerını almaya devam edıyor.
Ankara Çankaya beledıyesı tüm dünyada etkısı devam eden koronavırüs salgınına karşı yerel düzeyde önlemlerını almaya devam edıyor.Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı önlemlerini alan Çankaya Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe restoran ve marketlerdeki denetimlerini sıklaştırdı.
Çok geniş alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen ad olan pandemi sürecinde denetimlerine daha fazla özen gösteren Çankaya Belediyesi işyerlerinin alması gereken önlemleri kontrol ediyor.
İşyerlerinin uyması gereken kuralları belirten bilgilendirici evrakları işyeri sorumlularıyla paylaşan Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri pandemi sürecinde çalışanların hijyen kurallarına uyup uymadıklarına dikkat ediyor.
Normal denetimlerin dışında olağanüstü dönemlerden geçtiğimiz şu günlerde hijyen kurallarına daha fazla özen gösteren Çankaya Zabıtası vatandaşların ortak kullanım alanlarının yanı sıra yoğun olarak girip çıktıkları kafe restoran ve marketlerde sıkı denetim uyguluyor. Zabıta kuaför berber güzellik salonları ve halka açık alanlarda da denetim yapıyor.
Vatandaşların ve çalışanların sağlığını düşünen ve tüm birimleriyle yoğun bir çalışma içerisine giren Çankaya Belediyesi virüsün bulaşma riskinin fazla olduğu kafe restoran ve marketler ile ortak kullanım alanlarında denetimlerini artırarak sürdürüyor.
02 Eki 2020 - 11:06 Ankara- Belediyeler
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.