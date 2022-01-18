Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Tane Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Vardır?

Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili olan Ankara üniversite için sıklıkla tercih edilen şehirlerden biri olmaya devam ediyor. Öğrenciler Ankara'nın jeopolitik konumunun avantajlarını da göz önüne alarak, bu ildeki üniversiteleri ayrıntılı olarak inceliyorlar. Üniversite tercihleri için en çok seçilen illerden biri olan Ankara'nın başkent olması, ulaşım kolaylıkları ve üniversitelerinin eğitim düzeyi öğrencileri cezbetmeye devam ediyor. Tercih esnasında her zaman değerlendirilen şehirlerden biri olan Ankara'daki üniversiteler merak ediliyor. Ankara'da toplam 19 tane üniversite bulunur. Bu üniversitelerin bazıları devlet üniversitesi ile belli bir kısmı da vakıf üniversitesidir.

Üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Ankara'da birçok devlet üniversitesi bulunur. Ankara'daki devlet üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir.

· Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

· Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

· Ankara Üniversitesi

· Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

· Gazi Üniversitesi

· Hacettepe Üniversitesi

· Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara'daki Vakıf Üniversiteleri Hangileridir?

Ankara'da devlet üniversiteleri ile beraber vakıf aracılığı ile kurulan birçok özel üniversite de bulunmaktadır. Yıllık ödemesi olan vakıf üniversitelerinin burs seçenekleri de bulunmaktadır. Ankara'daki vakıf üniversiteleri şunlardır.

· Ankara Medipol Üniversitesi

· Atılım Üniversitesi

· Başkent Üniversitesi

· Çankaya Üniversitesi

· İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

· Lokman Hekim Üniversitesi

· Ostim Teknik Üniversitesi

· TED Üniversitesi

· TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

· Türk Hava Kurumu Üniversitesi

· Ufuk Üniversitesi

· Yüksek İhtisas Üniversitesi

Ankara Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri ve başkentidir. Jeopolitik konumu gereği birçok şehirle komşudur. Ulaşım ağları da gelişmiş olan Ankara bu sebeplerle üniversite için yoğun olarak tercih edilir.

Ankara'daki birçok üniversitenin köklü bir geçmişe ve sağlam bir akademik kadroya sahip olması, eğitim kalitesini yükselten bir noktada durmaktadır. Eğitim kalitesi yüksek üniversiteleri bünyesinde bulunduran Ankara bu sebeple de üniversite için tercih edilen şehirlerden biridir.