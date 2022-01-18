Ankara'da Hangi Üniversiteler Var? Ankara'da Kaç Tane Vakıf ve Devlet Üniversiteleri Vardır?
2020-2021 eğitim öğretim döneminin başlaması ile beraber Ankara'da kaç tane üniversite olduğu, hangi üniversitelerin vakıf hangilerinin devlet üniversitesi olduğu ve eğitim kalitesinin nasıl olduğu gibi sorular merak edilmeye başlandı.
Türkiye'nin en kalabalık ikinci ili olan Ankara üniversite için sıklıkla tercih edilen şehirlerden biri olmaya devam ediyor. Öğrenciler Ankara'nın jeopolitik konumunun avantajlarını da göz önüne alarak, bu ildeki üniversiteleri ayrıntılı olarak inceliyorlar. Üniversite tercihleri için en çok seçilen illerden biri olan Ankara'nın başkent olması, ulaşım kolaylıkları ve üniversitelerinin eğitim düzeyi öğrencileri cezbetmeye devam ediyor. Tercih esnasında her zaman değerlendirilen şehirlerden biri olan Ankara'daki üniversiteler merak ediliyor. Ankara'da toplam 19 tane üniversite bulunur. Bu üniversitelerin bazıları devlet üniversitesi ile belli bir kısmı da vakıf üniversitesidir.
Ankara'daki Devlet Üniversiteleri Hangileridir?
Üniversite eğitimi için en çok tercih edilen şehirlerden biri olan Ankara'da birçok devlet üniversitesi bulunur. Ankara'daki devlet üniversiteleri şu şekilde sıralanabilir.
· Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
· Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
· Ankara Üniversitesi
· Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
· Gazi Üniversitesi
· Hacettepe Üniversitesi
· Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ankara'daki Vakıf Üniversiteleri Hangileridir?
Ankara'da devlet üniversiteleri ile beraber vakıf aracılığı ile kurulan birçok özel üniversite de bulunmaktadır. Yıllık ödemesi olan vakıf üniversitelerinin burs seçenekleri de bulunmaktadır. Ankara'daki vakıf üniversiteleri şunlardır.
· Ankara Medipol Üniversitesi
· Atılım Üniversitesi
· Başkent Üniversitesi
· Çankaya Üniversitesi
· İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
· Lokman Hekim Üniversitesi
· TED Üniversitesi
· TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
· Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Ankara'da Neden Çok Fazla Üniversite Var?
Ankara Türkiye'nin en kalabalık ikinci şehri ve başkentidir. Jeopolitik konumu gereği birçok şehirle komşudur. Ulaşım ağları da gelişmiş olan Ankara bu sebeplerle üniversite için yoğun olarak tercih edilir.
Ankara'daki birçok üniversitenin köklü bir geçmişe ve sağlam bir akademik kadroya sahip olması, eğitim kalitesini yükselten bir noktada durmaktadır. Eğitim kalitesi yüksek üniversiteleri bünyesinde bulunduran Ankara bu sebeple de üniversite için tercih edilen şehirlerden biridir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.