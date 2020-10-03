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- 03 Eki 2020 - 00:26 G: 03 Eki 2020 - 00:27

Son Dakika: Trump hastaneye kaldırıldı

Beyaz Saray: Trump tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacak

Beyaz Saray, Kovid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.

03 Eki 2020 - 00:26 AA Ankara- Dünya

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