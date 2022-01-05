- 05 Oca 2022 - 14:55 G: 05 Oca 2022 - 14:56

Ankara Yenimahalle Pazar Yerleri 2022! Bugün Yenimahalle'de nerede pazar var? İşte Yenimahalle Pazar Yerleri ve Günleri

Ülkemizde Mart ayından beri kendisini gösteren ve Aralık ayından beri de tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü, kendisinden önceki hayatımızda ciddi değişikliklere neden oldu. Corona virüsünün görüldüğü ülkelerde, virüsün halk arasındaki yayılımını engellemek adına pek çok önlem alındı.

Semt pazarları, kurulduğu andan toplanacağı ana kadar en kalabalık alanlardan birisi oluyor. Bu nedenle virüsün yayılma olasılığının en yüksek olduğu alanlar arasında da başta geliyor. Buna bağlı olarak, corona virüsünden sonra pek çok belediye, pazar yerleriyle ilgili olarak da yeni düzenlemelere gitti. Kurulan pazar yerlerinin hem günlerinde hem de yerlerinde değişiklik oldu.

Yenimahalle Pazar Günleri

Semt pazarları, haftanın farklı günlerinde kuruluyor olsa da birçoğu hafta sonuna da denk geliyor. Hafta sonu kurulan pazar yerleri, sokağa çıkma yasağına bağlı olarak zarara uğramaya başladı. Bu nedenle bazı belediyeler, hafta sonu kurulan semt pazarlarıyla ilgili değişiklik yapmayı uygun gördü. Semt pazarlarında değişiklik yapılan yerlerden birisi Yenimahalle oldu. Ankara Yenimahalle’de kurulan pazar, hafta sonuna denk geldiği için hem o çevrede oturan halk hem de pazarcılar mağdur oldu.

Mağduriyetin karşılanması adına da Yenimahalle’nin bağlı olduğu belediye, pazarların kurulma günü ve gün değişikliği nedeniyle de kurulma yerinde değişiklik yaptı. Yenimahalle’de hafta sonu kurulan pazarlar, halka artık hafta içi kurulmaya başlandı. Böylece hem pazarcılar zarara girmemiş oldu hem de halk sebze ve meyve ihtiyacını pazardan karşılamaya devam etti. Yenimahalle’de, corona virüsü nedeniyle değişikliğe giden semt pazarları, hafta içi Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olacak şekilde halk pazarları vatandaşa hizmet veriyor.

Ankara Yenimahalle Semt Pazarları Şunlardır:

KÜÇÜKMESA SEMT PAZARI

Adres: Yenibatı Mah. 2026 Cadde ile 2351 sokak arası

Pazar Günü: Pazartesi

KARŞIYAKA SEMT PAZARI

Adres: Karşıyaka 911. Cadde üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

AŞAĞI YAHYALAR SEMT PAZARI

Adres: Aşağı Yahyalar Mah. 979 ile 980-986. sokak arası

Pazar Günü: Pazartesi

ATA MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Ata Mah. Mavi Yıldız Cad.3768. Sk.

Pazar Günü: Salı

İNÖNÜ SEMT PAZARI 

Adres: İnönü Mah. 1617 Cad. ile 1793--1794 Sokak arası

Pazar Günü: Salı

GAZİ MAHALLESİ SEMT PAZARI 

Adres: Gazi Mah. Polatlı Cad. üzeri

Pazar Günü: Salı

SUADİYE SEMT PAZARI 

Adres: Yenimahalle Suadiye Caddesi üzeri

Pazar Günü: Salı

MACUN MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Macun Mah. Toki Konutları altı 204. Cad.

Pazar Günü: Salı

KENTKOOP SEMT PAZARI

Adres: Kentkoop Mah. 1843 ile 1844 sokak arası

Pazar Günü: Çarşamba

ANDAŞ SEMT PAZARI

Adres: Uğur Mumcu Mah. 1612. Cad. ile 1617 Cad. Köşesi

Pazar Günü: Çarşamba

YENİMAHALLE ÇARŞAMBA SEMT PAZARI 

Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi Sk.

Pazar Günü: Çarşamba

ŞENTEPE KAPALI SEMT PAZARI

Adres: Şentepe Aydan Cadde - Karahöyük Cd. arası

Pazar Günü: Çarşamba

ERGAZİ SEMT PAZARI

Adres: Ergazi mah. 1826 Sk. ile 1828 sokak arası

Pazar Günü: Perşembe

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK SEMT PAZARI

Adres: K.Hamam Caddesi 483 Sk. ile Midyat Sk. arası

Pazar Günü: Perşembe

YAKACIK SEMT PAZARI

Adres: Yakacık Mah. 4000 Sk. ile 3589 Sokak arası

Pazar Günü: Perşembe

KARDELEN SEMT PAZARI

Adres: Kardelen Mah. 2026 Cad. ile 2040 Sokak köşesi

Pazar Günü: Cuma

VARLIK PAZAR YERİ

Adres: Varlık Mah. Muhtarlığı yanı Yayın Sk.

Pazar Günü: Cuma

DEMETEVLER SEMT PAZARI 

Adres: Demetevler 360. Cad. ile 361 Cad. arası

Pazar Günü: Cuma

PAMUKLAR MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Pamuklar Mah. Sivas Cad. No: 37 Şentepe

Pazar Günü: Cuma

KUZEY YILDIZI MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Kuzey Yıldızı Mah. Sağlık Ocağı yanı

Pazar Günü: Cuma

BATI SİTESİ SEMT PAZARI

Adres: Batı Sitesi Mah.2026 Cad. ile 2336--2340 Sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

TURGUT ÖZAL MAHALLESİ SEMT PAZARI

Adres: Turgut Özal Mah. 2164. Cd. 2168. Sk. 

Pazar Günü: Cumartesi

SERHAT MAHALLESİ SEMT PAZARI 

Adres: Serhat Mah. 1297. Cd. 1307. Sk. ile 1312. sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

KALETEPE SEMT PAZARI

Adres: Kaletepe Mah.854. Sk. ile 862. sokak arası

Pazar Günü: Cumartesi

ÇAMLICA SEMT PAZARI

Adres: Demet Lalegül Nüfus Müdürlüğü YanıI 123 Cad. üzeri

Pazar Günü: Cumartesi

BATIKENT KAPALI SEMT PAZARI 

Adres: Batıkent Başkent Bulvarı 1994. Sk. ile 1995 sokak arası

Pazar Günü: Pazar

YENİMAHALLE PAZAR PAZARI 

Adres: Yenimahalle İvedik Cad. Asım Bey Sk. ile Aşık Çelebi sk.

Pazar Günü: Pazar

05 Oca 2022 - 14:55 Ankara/ Yenimahalle- Yaşam

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