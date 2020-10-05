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- 05 Eki 2020 - 11:25 G: 05 Eki 2020 - 11:26

Ankara'da can dostlarımızın günü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hayvan hakları başta olmak üzere sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda ve sağlıklı yaşaması için yoğun bir mesai harcıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle Gölbaşı Hayvan Barınağı’nda sokak hayvanlarıyla iç içe bir etkinlik düzenledi. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara Kent Konseyi’nin iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe Ankara İl Jandarma Çevre ve Doğa Hayvanlarını Koruma Timi, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler ve hayvanseverler de katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir” anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü”nde de can dostları unutmadı.

SEVİMLİ DOSTLARLA İÇ İÇE BİR ETKİNLİK

Başkent’in dört bir yanında sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti veren Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Gölbaşı Barınağı’nda patili dostları için farkındalık amaçlı bir etkinlik düzenledi.

Hayvan hakları konusunda Ankara’da ilk kez bir çalıştay düzenleyerek tüm paydaşları buluşturan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlediği etkinliğe hayvanseveleri de davet etti.

Ankara İl Jandarma Çevre ve Doğa Hayvanlarını Koruma Timi, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri başta olmak üzere Başkent’teki Hayvanları Koruma Dernekleri ve gönüllü hayvanseverler; sokak hayvanları ile birlikte iç içe zaman geçirme fırsatı da buldu.

BÜYÜKŞEHİR SOKAK HAYVANLARININ YANINDA

Etkinlik boyunca barınaktaki hayvanları elleriyle besleyen hayvanseverler, hayvan hakları konusunda iş birliği yapmanın önemine dikkat çektiler.

Başkent’te sokakta ve barınaklarda yaşayan hayvanların her türlü ihtiyacını karşıladıklarını ve bu özel günü de unutmadıklarını belirten dile getiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, etkinliğe katılanlara seslenerek, şöyle konuştu:

Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın ‘Başkent’te yaşayan her canlı değerlidir’ sözüne sahip çıkarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Pandemi döneminde can dostlarımızı yalnız bırakmadık. Bize emanet edilen canların aç kalması söz konusu değil. Büyükşehir Belediyesi olarak 660 tonun üzerinde mamayla ücra noktalar başta olmak üzere her yerde besleme çalışması yaptık. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza çok teşekkür ederiz. Patili dostlarımız için iş birliğimiz devam edecek.”

Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulandığı etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe de, Ankara’da barınak sayılarının artırılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu canların da yaşama hakkının olduğunu ve en iyi şartlarda yaşaması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ANKARA KENT KONSEYİ’NDEN İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISI

Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, can dostların sadece bir gün değil 365 gün hatırlanması gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

Sadece özel günlerde farkındalık yaratmak yerine tüm paydaşlarla her zaman iş birliği yaparak sokak hayvanlarının yanında yer almalıyız. Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa, orada yaşayan iyi ve güzel insanlar vardır. Bizler bu duyguyu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bu farkındalık çalışmalarına destek olmaya devam ediyoruz. Kent Konseyi olarak Büyükşehir Belediyemize, Sağlık İşleri Daire Başkanlığımıza ve bu organizasyona katılan herkese teşekkür ederiz.”

GÖNÜLLÜLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Patili dostları yalnız bırakmamak ve farkındalığı artırmak için etkinlikte yer aldıklarını söyleyen Hacettepeliler Derneği Sosyal Farkındalık Kulüp Başkanı Eda Öner, sokak hayvanlarına yönelik projeleri ve desteği için Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

Patili dostlarımızla bugünü kutlamaya geldik. Farkındalık oluşumuna katkı sağlamak istedik. Sosyal bir kitleyi bu anlamda hareket ettirmek çok önemli. Belediye Başkanımız Mansur Yavaş ve Sağlık İşleri Daire Başkanımız Seyfettin Aslan öncü bir şekilde bize destek oldu. Ekip olarak güzel bir ruh ve motivasyonla çalışıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.”

05 Eki 2020 - 11:25 Ankara- Belediyeler

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