Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri
Ankara Mamak'ta haftanın her günü kurulan pazar yerleri var. Farklı semtlerde her gün kurulan semt pazarları vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Haftanın farklı günlerinde farklı semtlerde kurulan pazarlar ile vatandaşlar en yakın olana ya da en uygun güne göre istedikleri pazar yerine gidebiliyor. Ankara Mamak halk pazarları çok fazla olması sebebi ile vatandaşa çeşitlilikte sunuyor.
Ankara Mamak'ta haftanın her günü kurulan pazar yerleri var. Farklı semtlerde her gün kurulan semt pazarları vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Haftanın farklı günlerinde farklı semtlerde kurulan pazarlar ile vatandaşlar en yakın olana ya da en uygun güne göre istedikleri pazar yerine gidebiliyor. Ankara Mamak halk pazarları çok fazla olması sebebi ile vatandaşa çeşitlilikte sunuyor.
Ankara Mamak'ta haftanın her günü farklı semtte kurulan pazar yerleri vatandaşa fiyat karşılaştırma yapma seçeneği ve ürün çeşitliliği sunuyor. İnsanların ihtiyaçlarına, bütçelerine uygun ve evlerine en yakın semt pazarını seçme şansı doğuyor. Ankara'da ürün çeşitliliği sağlayan ve haftanın her günü kurulan pazar yerlerinin hangi semtlerde kurulduğu ise merak ediliyor.
Ankara Mamak'ta Fonksiyonel Pazar Yerleri
Ankara Mamak'ta çok eskiden beri gelişen belediyecilik anlayışı ile pazar yerleri son derece fonksiyonel şekilde kullanılıyor. Haftanın her günü farklı semtlerde kurulan halk pazarlarının yerleri çok amaçlı olarak kullanılıyor. Ankara Mamak'ta birçoğu kapalı olan pazar yerleri halk pazarının kurulmadığı günlerde koşu yolu, çocuk oyun alanı ya da basketbol sahası olarak kullanılıyor.
Ankara Mamak Semt Pazarları Nerede ve Hangi Gün Kuruluyor?
Ankara Mamak'taki semt pazarlarının ucuz fiyatları, ürün çeşitliliği gibi özellikleri vatandaşların pazar yerlerini araştırmasına sebep oluyor.
Başka ilçelerde oturan Ankaralıların da merak ettiği Mamak pazar yerlerinin günleri ve yerleri şu şekildedir:
Şafaktepe Pazarı
Adres: Şafaktepe Mah. Taşlıçay Sokak Üzeri
Pazar Günü: Pazartesi
Durali Alıç Pazarı
Adres: Durali Alıç Mah. Şehitler Caddesi Üzeri
Pazar Günü: Pazartesi
Doğukent Semt Pazarı
Adres: Durali Alıç Mah. Mamak Arena Kapalı Spor Salonu Yanı
Pazar Günü: Pazartesi
Derbent Pazarı
Adres: Derbent Mahallesi 14. Sokak Samsun Yolu Kenarı
Pazar Günü: Salı
Altıağaç – Karaağaç Pazarı (Aktif Değil)
Adres: Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı
Pazar Günü: Salı
Misket Pazarı
Adres: Misket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı
Pazar Günü: Çarşamba
Bayındır Pazarı
Adres: Bayındır Mah. 133. Sok. Ali Naili Erdem İ.Ö.O. Yanı
Pazar Günü: Çarşamba
Mutlu Pazarı
Adres: G.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı
Pazar Günü: Çarşamba
Lalahan Pazarı
Adres: Lalahan Eski Belediye Binası Yanı
Pazar Günü: Çarşamba
Fatih Pazarı
Adres: Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde Üzeri
Pazar Günü: Perşembe
Akdere Pazarı
Adres: Akdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı
Pazar Günü: Perşembe
Gülveren Pazarı
Adres: Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi
Pazar Günü: Perşembe
Kutludüğün Pazarı
Adres: Fatih Mah. Atatürk Cad. Üzeri Kutludüğün
Pazar Günü: Perşembe
Kutlu Pazarı
Adres: Kutlu Mahallesi 482. Sokak Mutlu Zabıta Karakol Yanı
Pazar Günü: Cuma
Şahapgürler Pazarı
Adres: Şahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii
Pazar Günü: Cuma
Başak Pazarı
Adres: Başak Mahallesi
Pazar Günü: Cuma
Gülistan Pazarı
Adres: A. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer
Pazar Günü: Cumartesi
Şehitlik Pazarı
Adres: Saimekadın Mahallesi Esenler Sokak ile Bucak Sokağın kesiştiği yer
Pazar Günü: Cumartesi
Fahri Korutürk Pazarı
Adres: Fahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı
Pazar Günü: Cumartesi
Akşemsettin Pazarı (Aktif Değil)
Adres: Akşemsettin Mahallesi 149. Sokak Üzeri
Pazar Günü: Cumartesi
Kıbrıs Pazarı
Adres: Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Sitesi Karşısı
Pazar Günü: Cumartesi
Kayaş Pazarı
Adres: Tepecik Mahallesi Kayaş Caddesi üzeri
Pazar Günü: Pazar
Mamak Pazarı
Adres: Misket Mahallesi 604. Sokak No:2
Pazar Günü: Pazar
Eserkent Pazarı (Aktif Değil)
Adres: Araplar Mah. Büyükşehir Bel. Loj. Altı
Pazar Günü: Pazar
Zirvekent Pazarı
Adres: Zirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi
Pazar Günü: Pazar
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.