- 05 Oca 2022 - 15:03 G: 05 Oca 2022 - 15:05

Ankara Mamak Pazar Yerleri 2022! Bugün Mamak'da nerede pazar var? İşte Mamak Pazar Yerleri ve Günleri

Ankara Mamak'ta haftanın her günü kurulan pazar yerleri var. Farklı semtlerde her gün kurulan semt pazarları vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Haftanın farklı günlerinde farklı semtlerde kurulan pazarlar ile vatandaşlar en yakın olana ya da en uygun güne göre istedikleri pazar yerine gidebiliyor. Ankara Mamak halk pazarları çok fazla olması sebebi ile vatandaşa çeşitlilikte sunuyor.

Ankara Mamak'ta haftanın her günü kurulan pazar yerleri var. Farklı semtlerde her gün kurulan semt pazarları vatandaşın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Haftanın farklı günlerinde farklı semtlerde kurulan pazarlar ile vatandaşlar en yakın olana ya da en uygun güne göre istedikleri pazar yerine gidebiliyor. Ankara Mamak halk pazarları çok fazla olması sebebi ile vatandaşa çeşitlilikte sunuyor.

Ankara Mamak'ta haftanın her günü farklı semtte kurulan pazar yerleri vatandaşa fiyat karşılaştırma yapma seçeneği ve ürün çeşitliliği sunuyor. İnsanların ihtiyaçlarına, bütçelerine uygun ve evlerine en yakın semt pazarını seçme şansı doğuyor. Ankara'da ürün çeşitliliği sağlayan ve haftanın her günü kurulan pazar yerlerinin hangi semtlerde kurulduğu ise merak ediliyor.

Ankara Mamak'ta Fonksiyonel Pazar Yerleri

Ankara Mamak'ta çok eskiden beri gelişen belediyecilik anlayışı ile pazar yerleri son derece fonksiyonel şekilde kullanılıyor. Haftanın her günü farklı semtlerde kurulan halk pazarlarının yerleri çok amaçlı olarak kullanılıyor. Ankara Mamak'ta birçoğu kapalı olan pazar yerleri halk pazarının kurulmadığı günlerde koşu yolu, çocuk oyun alanı ya da basketbol sahası olarak kullanılıyor.

Ankara Mamak Semt Pazarları Nerede ve Hangi Gün Kuruluyor?

Ankara Mamak'taki semt pazarlarının ucuz fiyatları, ürün çeşitliliği gibi özellikleri vatandaşların pazar yerlerini araştırmasına sebep oluyor.

Başka ilçelerde oturan Ankaralıların da merak ettiği Mamak pazar yerlerinin günleri ve yerleri şu şekildedir:

Şafaktepe Pazarı

Adres: Şafaktepe Mah. Taşlıçay Sokak Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

Durali Alıç Pazarı

Adres: Durali Alıç Mah. Şehitler Caddesi Üzeri

Pazar Günü: Pazartesi

Doğukent Semt Pazarı

Adres: Durali Alıç Mah. Mamak Arena Kapalı Spor Salonu Yanı

Pazar Günü: Pazartesi

Derbent Pazarı

Adres: Derbent Mahallesi 14. Sokak Samsun Yolu Kenarı

Pazar Günü: Salı

Altıağaç – Karaağaç Pazarı (Aktif Değil)

Adres: Karaağaç Mahallesi 258. Sokak No:5 Nene Hatun Bilgi Evi yanı

Pazar Günü: Salı

Misket Pazarı

Adres: Misket Mahallesi 655/2. Sokak Yanı

Pazar Günü: Çarşamba

Bayındır Pazarı

Adres: Bayındır Mah. 133. Sok. Ali Naili Erdem İ.Ö.O. Yanı

Pazar Günü: Çarşamba

Mutlu Pazarı

Adres: G.Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. No:59 Büyükşehir Belediye Lojmanları Altı

Pazar Günü: Çarşamba

Lalahan Pazarı

Adres: Lalahan Eski Belediye Binası Yanı

Pazar Günü: Çarşamba

Fatih Pazarı

Adres: Durali Alıç Mahallesi 4. Cadde Üzeri

Pazar Günü: Perşembe

Akdere Pazarı

Adres: Akdere Mahallesi 398. Cadde No:68 altı

Pazar Günü: Perşembe

Gülveren Pazarı

Adres: Gülveren Mahallesi Arif Yaldız Cad. ile Gülizar Sokak kesişimi

Pazar Günü: Perşembe

Kutludüğün Pazarı

Adres: Fatih Mah. Atatürk Cad. Üzeri Kutludüğün

Pazar Günü: Perşembe

Kutlu Pazarı

Adres: Kutlu Mahallesi 482. Sokak Mutlu Zabıta Karakol Yanı

Pazar Günü: Cuma

Şahapgürler Pazarı

Adres: Şahapgürler Mahallesi Kuru Baraj Mevkii

Pazar Günü: Cuma

Başak Pazarı

Adres: Başak Mahallesi

Pazar Günü: Cuma

Gülistan Pazarı

Adres: A. Paşa Mahallesi Gülistan Sokak ile Kayalar Sokak Kesiştiği Yer

Pazar Günü: Cumartesi

Şehitlik Pazarı

Adres: Saimekadın Mahallesi Esenler Sokak ile Bucak Sokağın kesiştiği yer

Pazar Günü: Cumartesi

Fahri Korutürk Pazarı

Adres: Fahri Korutürk Mahallesi Ozan Rehberi Caddesi Natoyolu Eski Kömür Deposu Altı

Pazar Günü: Cumartesi

Akşemsettin Pazarı (Aktif Değil)

Adres: Akşemsettin Mahallesi 149. Sokak Üzeri

Pazar Günü: Cumartesi

Kıbrıs Pazarı

Adres: Yunus Emre Caddesi Yunus Emre Sitesi Karşısı

Pazar Günü: Cumartesi

Kayaş Pazarı

Adres: Tepecik Mahallesi Kayaş Caddesi üzeri

Pazar Günü: Pazar

Mamak Pazarı

Adres: Misket Mahallesi 604. Sokak No:2

Pazar Günü: Pazar

Eserkent Pazarı (Aktif Değil)

Adres: Araplar Mah. Büyükşehir Bel. Loj. Altı

Pazar Günü: Pazar

Zirvekent Pazarı

Adres: Zirvekent Mah. TOKİ Blokları İçi

Pazar Günü: Pazar

05 Oca 2022 - 15:03 Ankara/ Mamak- Yaşam

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