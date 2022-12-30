Ayaş Köy Pazarı Hangi Günler Kuruluyor? Ayaş Domatesi Ne Zaman Olur, Ne Zaman Çıkar? Ankara Ayaş Domatesinin Özelliği Nedir, Nereden Alınır?

Ankara'nın Ayaş ilçesinde üretilmeye başlanan adını da oradan alan diğer domateslerden lezzeti ile fark yaratan Ayaş domatesi günümüzde tadı ile meşhur olmuştur.

Ayaş domatesi, Ankara yöresinde yetişen ünlü bir domates türüdür ve lezzeti ile ünlüdür. Bu domates türünün kendine has bir aroma ve tatı vardır ve pazarlarda ve marketlerde bulunabilir. Ayaş domatesi genellikle tuzluğu ile tüketilir ve yemeklerde de kullanılır. Birçok insan, Ayaş domatesinin lezzetini çocukluk yıllarında hatırlar ve onu yeniden keşfetmeyi ister. Bu nedenle, eğer Ayaş domatesi ile ilgili bir fırsatınız olursa, mutlaka denemelisiniz.

1960'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar Ankara Ayaş ve çevrelerinde ekimi yapılmaya başlayan Ayaş domatesi doğal şartlarda yetiştirilmesi ile ün kazanmış yerli bir domatestir. Günümüzde domates sipariş ile üretilmektedir ve çok az kalmıştır.

Ankara'nın yerli domatesi olan Ayaş domatesi Ankara Ayaş ilçesi ve çevresinde ata tohumları ile üretilmektedir. Doğal gübreleme ve ilaçlamanın yapıldığı Ayaş domatesi lezzeti ve görüntüsü ile diğer domateslerden farklıdır. Ankara'nın yerel ürünlerinden olan domates oldukça popüler bir yiyecektir.

Ayaş ilçesinde köy pazarı ilçe girişinde bulunan pazar yeri ile ilçe merkezinde kurulan pazarlar ile yöresel ürünlerini ilçeye gelen ziyaretçilere sunmaktadır. İlçe merkezi girişinde kurulan pazar yeri haftanın 7 günü hizmet sunarken, ilçe merkezinde kurulan halk pazarı, cumartesi günü ve salı günler kurulmaktadır.

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