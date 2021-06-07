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- 07 Haz 2021 - 21:24

MasterChef Danilo Zanna kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? Restoranı var mı? MasterChef 2021 başlıyor...

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, mutfak konusundaki birikimi ve eğlenceli tavırları ile dikkat çekiyor. Ekranların en sevilen simalarından biri haline gelen Danilo Zanna'nın evliliği, işi ve hayatı merak edilmeye başlandı. Birçok programda boy gösteren Danilo Zanna hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Danilo Zanna, mutfak konusundaki birikimi ve eğlenceli tavırları ile dikkat çekiyor. Ekranların en sevilen simalarından biri haline gelen Danilo Zanna'nın evliliği, işi ve hayatı merak edilmeye başlandı. Birçok programda boy gösteren Danilo Zanna hakkında çeşitli araştırmalar yapılıyor.

Danilo Zanna Kimdir?

15 Nisan 1982 yılında İtalya'nın Prato kentinde dünyaya gelen Danilo Zanna, Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Danilo Zanna mesleğini ailesinden aldı. Ailesi de aşçı olan Danilo Zanna büyüdükçe İtalyan mutfağındaki yeteneklerini geliştirmeye başladı. İtalya'da gastronomi eğitimi alan Danilo Zanna birçok ünlü şefle beraber çalışma fırsatı buldu. MasterChef yarışmasının sevilen ismi gezmek için geldiği Türkiye'de aşık oldu ve yerleşti.

Danilo Zanna Evli Mi?

Türkiye'ye gezmek için geldiği dönemde tanıştığı Tuğçe Demirbilek'e aşık olan Danilo Zanna 2012 yılında evlendi. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna'nın 2013 yılında Zeno isimli çocukları dünyaya geldi. Türkiye'ye yerleşmiş olan yetenekli şef bu süre içerisinde Türk mutfağına dair de birçok bilgi edindi. Türkiye'ye yerleştikten sonra restoran açan Danilo Zanna, mutafktaki becerilerinin de yayılması ile televizyonda görünmeye başladı.

Danilo Zanna Televizyon Programları

Danilo Zanna Kanal Türk'te şeflik yaparak başladığı televizyon hayatında bir sonraki adımı ATV'de yayınlanan Zahide İle Hayata Yetiş programında attı. Zahide Yetiş'in programında şeflik yapan Danilo Zanna sonrasında kendi programı olan İtalyan İşi ile ekranlara geldi. Danilo Zanna kendi programını yapmaya başladığı bu dönemde The Pizza Co isimli 2. restoranını da açtı. Bu esnada İstanbul Kadir Has Üniversitesi'nde de İtalyan yemekleri workshopu da düzenledi.

Danilo Zanna'nın birçok başarıya imza attığı kariyer süreci 2015 yılında Elin Oğlu talk show programı ile devam etti. Popülerliği bu program ile artan Danilo Zanna şuanda MasterChef programında jüri üyeliği yapıyor. Ekranların sempatik ve birikimli şefi, aksanıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

07 Haz 2021 - 21:24 - Biyografi

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