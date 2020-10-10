Ankara Kent Konseyi Uluslararası Katılımcılık Ödülü'ne Aday

Ankara Kent Konseyi, Başkent'te “Ortak Akıl” oluşmasında gösterdiği katkılar nedeniyle Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (International Association of Facilitators) tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü”ne aday gösterildi.

Ankara Kent Konseyi , Başkent'te üniversiteler, kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının katılımını sağlayarak, tüm paydaşlarıyla birlikte ortak aklın oluşumuna yaptığı katkılar sebebiyle Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği (International Association of Facilitators) tarafından “Katılımcılık Etki Ödülü”ne aday gösterildi. Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği'nin "Yılın Katılımcı Demokrasi Kolaylaştırıcısı Ödülü”ne de Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin aday gösterildi. Şahin, katılımcı yaklaşımların uygulanmasında gösterdiği gayret nedeniyle ödüle aday oldu.

ANKARA KENT KONSEYİ'NE BÜYÜK ONUR

Ankara Kent Konseyi, dünyanın 65 ülkesinde faaliyet gösteren Uluslararası Kolaylaştırıcılar Birliği tarafından verilen Katılımcılık Etki Ödülü'ne, aday olan ilk Türk kent konseyi oldu.

Ödül adaylık sürecinde Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Ödül Organizasyon Komitesi tarafından düzenlenen çevrimiçi toplantıya katılarak Ankara’nın katılımcılık süreciyle ilgili bilgi verdiler.

28 ülkeden katılımcının yer aldığı toplantıda, Ankara Kent Konseyi'nin Başkent'te ortak aklın ve kentte katılımcılık kültürünün oluşturulması için yaptığı çalışmalar, Organizasyon Komitesi ve katılımcılar tarafından büyük takdir topladı.

Katılımcılık Etki Ödülü, tüm dünyada kamu, özel sektör ve sivil toplum inisiyatiflerine, kullandıkları kolaylaştırıcılık yöntemleri, katılımcılık konusundaki hedeflerini gerçekleştirme düzeyleri, bu hedeflere erişimde kullandıkları yaratıcı ve yenilikçi yöntemler dikkate alınarak uzman bir heyet tarafından veriliyor.