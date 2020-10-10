Ankaraspor dayanıklılık testinden geçti

Mavi-beyazlı başkent ekibi guruplar halinde dayanıklılık testinden geçti.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren başkent ekibi bugün dayanıklılığını ölçtü. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir tarafından da takip edilen test, guruplar halinde yapıldı. Maximum aerobic hızın ve oyuncuların oksijen kullanarak yaptığı aktivitelerdeki kapasitesini belirlemek amacıyla yapılan test oyuncuların kendi kapasiteleri ölçüsünde son buldu.