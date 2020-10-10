Ankaraspor dayanıklılık testinden geçti
Mavi-beyazlı başkent ekibi guruplar halinde dayanıklılık testinden geçti.
Mavi-beyazlı başkent ekibi guruplar halinde dayanıklılık testinden geçti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendiren başkent ekibi bugün dayanıklılığını ölçtü. Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu ve Teknik Direktör İsmet Taşdemir tarafından da takip edilen test, guruplar halinde yapıldı. Maximum aerobic hızın ve oyuncuların oksijen kullanarak yaptığı aktivitelerdeki kapasitesini belirlemek amacıyla yapılan test oyuncuların kendi kapasiteleri ölçüsünde son buldu.
10 Eki 2020 - 16:09 - Spor
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.