- 22 Eki 2021 - 23:43

Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? Harikalar Diyarı hangi semtte?

Ankara'nın siyasetin merkezi olması ve bürokratik yapıların çok fazla bulunmasından kaynaklı her zaman gri bir şehir olduğu konuşulur. Ancak 2004 yılı itibari ile hizmete açılan Harikalar Diyarı bu algıyı yıkmaktadır. Renkli ortamı ve neşeli etkinlikleri ile Harikalar Diyarını ziyaret eden herkes memnun ayrılmaktadır. Avrupa'nın en büyük diyarı listesine de giren Ankara Harikalar diyarı hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli etkinlikleri bünyesinde barındırır.

Ankara'nın siyasetin merkezi olması ve bürokratik yapıların çok fazla bulunmasından kaynaklı her zaman gri bir şehir olduğu konuşulur. Ancak 2004 yılı itibari ile hizmete açılan Harikalar Diyarı bu algıyı yıkmaktadır. Renkli ortamı ve neşeli etkinlikleri ile Harikalar Diyarını ziyaret eden herkes memnun ayrılmaktadır. Avrupa'nın en büyük diyarı listesine de giren Ankara Harikalar diyarı hem çocuklar hem de yetişkinler için çeşitli etkinlikleri bünyesinde barındırır.

Adını aldığı kitaptaki çizgi film karakterlerini bulunduran Harikalar Diyarı ve içindeki Masal Adası çocuklar için adeta masalda yaşıyormuş havası yaratır. Yetişkinler için de go kart, tekne turu ve golf gibi birçok etkinliğin bulunduğu Harikalar Diyarı Ankara'nın görülemeye değer yerlerinden biridir.

Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir?

Ankara Harikalar Diyarı, Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alıyor. Harikalar Diyarına özel araba ya da toplu taşıma ile ulaşmak mümkün. Harikalar Diyarına toplu taşıma ile gitmek isteyen vatandaşların kullanabileceği en uygun araç metro olacaktır. OSB-Törekent hattı üzerinde bulunan Harikalar diyarına metrodan indikten sonra dakikalar içerisinde ulaşılabilir. Ankara'nın Kızılay gibi bölgelerinden yola çıkacak vatandaşlar da aktarma yaparak OSB-Törekent hattına ulaşabilir ve buradan 7 durak ilerleyerek Harikalar Diyarına ulaşabilirler. Özel Aracı ile gidecek olan vatandaşların ise Sincan Otoyolu üzerinden gitmeleri rahat olacaktır.

Ankara Harikalar Diyarına Giriş Ücretli Midir?

Ankara Harikalar Diyarına giriş ücreti bulunmaz. Girişler ücretsiz olmakla beraber içeride yapılan etkinliklere cüzi miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Çocukların bindikleri oyuncaklar ya da yetişkinlerin katılacağı etkinlikler belli ücretlere tabidir.

Ankara Harikalar Diyarı Hangi Gün ve Saatler Ziyaret Edilebilir?

Ankara Harikalar Diyarı haftanın her günü açıktır. Ancak çalışma saatleri kış ve yaz dönemine göre değişmektedir. Her mevsim saat 09.00'ds açılış yapan Harikalar Diyarı kışları çok yoğun olmadığından 19.00'da kapanır. Ancak yaz dönemleri daha yoğun ve hareketli geçtiği için daha geç saatlere kadar açık kalmaktadır. Aktifliğe göre çalışma saatleri değişen Harikalar Diyarını yazları ziyaret etmek daha keyifli olmaktadır.

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22 Eki 2021 - 23:43 Ankara- Yaşam

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