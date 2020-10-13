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- 13 Eki 2020 - 23:34 G: 13 Eki 2020 - 23:49

Çubuk Kamp Alanları 2021 - Ankara Kamp Alanları

Ankara kamp alanları 2021 sorgusu içerisinde en çok araştırılan konulardan biri de Çubuk Kamp alanları 2021 olarak dikkat çekiyor. Çubuk, kuşkusuz Ankara'nın en güzel bölgelerinden biri olarak kendini gösteriyor ve doğal güzellikleriyle birlikte şehir hayatından uzakta bol bol nefes ve oksijen alınacak 2 farklı kamp alanı sunuyor. Söz konusu alanlara çadırınızı kurup, günler boyunca kalabileceğiniz gibi piknik veya gezi amaçlı da gidebilirsiniz. Peki Çubuk Kamp Alanları nerede? İşte detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara kamp alanları 2021 yılında oldukça çeşitlenmiş durumda. Bu noktada kamp seven veya doğa gezintisi hoşuna giden bireyler Ankara'nın keşfedilmemiş yerlerini keşfetmek için oldukça uzun uğraşlar veriyor. Çubuk her ne kadar her bölgesi keşfedilmiş bir alan olsa da; doğal zenginliğiyle birlikte Ankara halkının göz bebeği durumunda. Özellikle Karagöl'e ev sahipliği yapan Çubuk, kamp ve günü birlik aktiviteler için Ankara içerisinde bulup bulunabilecek en ideal alan olarak dikkat çekiyor. İşte detaylarla Çubuk Kamp Alanları 2021

1- Karagöl Milli Parkı

Çubuk Kamp Alanları 2021 listesinde ilk sırada yer alan kamp alanı Karagöl Milli Parkı olarak kendini ön plana çıkarıyor. Doğal zenginlik denildiğinde Ankara'da ilk akla gelecek olan bölge kuşkusuz Karagöl Milli Parkı olmaktadır. Ankara'ya 70 kilometre, Çubuk'a ise 30 kilometre uzaklıktaki Karagöl Milli Parkı, eğer kamp yapacak yer arıyorsanız kaçırılmayacak büyük bir fırsattır denilebilir.

Krater gölü olduğu bilinmekte olan söz konusu Karagöl Milli Parkı'nda kamp yapmanın yasak olduğu belirtiliyor. Bunun için tabelalar ve uyarılar yer alıyor. Fakat bu noktada ufak bir izin yeterli oluyor. Eğer güvenlikten izin alırsanız, kamp yapmanızda herhangi bir risk yoksa sizlere izin verilecektir.

Karagöl'ün çevre bölümü tamamıyla sık ormanlarla çevrilidir ve oksijen açısından oldukça zengin bir bölgedir. Bu sebepten dolayı Ankara kamp alanları 2021 ve Çubuk Kamp Alanları 2021 listesinde burayı kesinlikle öneriyoruz. Gidenlerin ise kesinlikle ve kesinlikle en az 1 kitap okumalarını öneriyoruz. Çünkü kuşların sesi, doğanın güzelliği ve su birleştiğinde algılarınız hiç olmadığı kadar fazla açılıyor.

Çubuk kamp alanları 2021 listesinde yer alan Karagöl Milli Parkı'nda tuvalet, içme suyu, büfe, otopark, piknik masası, güvenlik ve ışıklandırma gibi birçok hizmet sunulmaktadır. 

2- Ay Kayası Mesire ve Kamp Alanı

Çubuk Kamp Alanları 2021 listesinde yer alan ve bir diğer dikkat çeken alan Ay Kayası Mesire ve Kamp alanı olmaktadır. Ankara'ya 82 kilometre uzaklıkta yer alan söz konusu Ay Kayası Mesire ve Kamp Alanı Çubuk'tan sadece 40 kilometre uzaktadır. Ama inanın gidip görmek, buna değmesini sağlamaktadır. Kamp ve doğa sporları aynı zamanda günlük aktiviteler için eşsiz bir mekan olarak kendini gösteren Ay Kayası da aynı Karagöl'de olduğu gibi sizi şehrin gürültüsünden uzak tamamen sakin bir ortam içerisinde ağırlayacaktır.

Ay Kayası'nın hemen bitişiğinde oldukça muhteşem bir dere bulunmaktadır ve bu dereyle birlikte geniş bir düzlük kendini göstermektedir. Karagöl kadar gelişmiş olmayan bu bölgede bir işletme yer almamaktadır. Dolayısıyla giderken alınması gerekenleri yanınıza almak ek uğraştan kurtaracaktır. Yaban hayatının içinde kamp yapma arzusu olan herkes Ay Kayası mesire ve kamp alanını tercih edebilir. Bununla birlikte eğer aileyle kamp yapmak istiyorsanız Karagöl çok daha güvenli olacaktır. 

13 Eki 2020 - 23:34 Ankara- Yaşam

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