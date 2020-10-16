Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...

Türkiye'de AVM'ler ve AVM'lerden alışveriş yapma kültürü özellikle son dönemde yükselişe geçmiş durumda. Yapılan araştırmalara göre eskiden esnaftan yapılan alışverişlerin büyük bir kısmı AVM'lere kaymış durumda. Giyimden gıdaya, ayakkabıdan teknolojiye birçok ürünü satın almak için artık AVM'ler tercih ediliyor. Bu noktada AVM kültürünün genişlemesi ile beraber AVM sayısı da artmaya devam ediyor.

Şehirlerdeki AVM inşaatları günden güne artarken, esnaf ise yok olmaya yüz tutmuş durumda. Vatandaşlar kaliteli ve ürün çeşidinin çok olması, park yeri bulundurması, tüketici haklarına saygı gösterilmesi ve içinde oyun alanları olaması gibi sebeplerle AVM'leri tercih ettiklerini belirtiyor. AVM'lerin sayısı ise şehirlerin nüfus oranına ve yaşam biçimine bağlı olarak artıyor. Bu noktada İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri olup 100 tane AVM'ye sahipken Ankara tam 39 AVM ile 2. sırada yer alıyor.

Ankara Türkiye'de AVM sayısı en yüksek 2. il olup, AVM kültürü de gelişmiş şehirlerden biridir. Ankara Türkiye'nin başkenti olmakla beraber kalabalık bir il olduğu için de bu kadar fazla AVM'ye sahiptir. Ankara'nın şuanda kullanıma açık 39 AVM'sinin yanı sıra inşaat halinde olan ya da henüz açılışı yapılmamış AVM'leri de var. Şuan hazırlık aşamasında olan bu 9 AVM'nin de açılmasıyla şehirde toplam 48 tane AVM olacak. Ankara'da günden güne artan AVM'ler vatandaşlara hangi AVM'nin nerede olduğu, adres ya da telefon gibi bilgilerini merak ettiriyor.

Ankara ilinde hali hazırda hizmet vermekte olan 39 tane AVM'nin hepsi farklı ilçe ve semtlerde bulunmaktadır. Genellikle kalabalık ve merkezi bölgelerde açılan AVM'lere ulaşım ise oldukça kolaydır. Ankara'nın gelişmiş toplu ulaşım ağı sayesinde birçok AVM'ye tek araçla gidilebilmektedir. Bununla beraber farklı semtlerde açılan AVM'ler vatandaşlara çeşitlilik de sunmaktadır.

Ankara Bölgesindeki Alışveriş Merkezleri

1. ANKAmall AVM

Adres: Gazi, Konya Devlet Yolu, Mevlana Blv. No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 1999

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 541 12 12

2. Cepa Alışveriş Merkezi

Adres: Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. Km. 17 Sok. No:2 Balgat, Çankaya, Ankara Türkiye

Açılış tarihi: 27 Ağustos 1999

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: +90 312 219 64 01

3.Armada Alışveriş ve İş Merkezi

Adres: Beştepe, Söğütözü Cd. No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 219 13 19

4. Kentpark Alışveriş Merkezi

Adres: Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. 7.km D:No:164, 06800 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: 444 7 477

5. Nata Vega Outlet AVM

Adres: Akşemsettin, 2308 Cadde 1/a, 06480 Mamak/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 554 27 00

6. Gordion Alışveriş Merkezi

Adres: Koru, Ankaralılar Cd. 2/A, 06810 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 233 70 00

7. Metromall AVM

Adres: Eryaman, Dumlupınar 30 Ağustos Cd. No:2, 06824 Etimesgut/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 504 15 15

8. Next Level AVM

Adres: Kızılırmak, Dumlupınar Blv. No:3, 06520 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: 444 4 719

9. Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi

Adres: Etiler, Ayaş Ankara Yolu Blv. No:93, 06796 Etimesgut/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 280 60 10

10. Armada Alışveriş ve Ticaret Merkezi

Adres: Beştepe, Söğütözü Cd. No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 219 13 19