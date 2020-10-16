Haberler Ankara Haberler Ankara
- 16 Eki 2020 - 16:45 G: 16 Eki 2020 - 18:42

Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...

Türkiye'de AVM'ler ve AVM'lerden alışveriş yapma kültürü özellikle son dönemde yükselişe geçmiş durumda. Yapılan araştırmalara göre eskiden esnaftan yapılan alışverişlerin büyük bir kısmı AVM'lere kaymış durumda.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Türkiye'de AVM'ler ve AVM'lerden alışveriş yapma kültürü özellikle son dönemde yükselişe geçmiş durumda. Yapılan araştırmalara göre eskiden esnaftan yapılan alışverişlerin büyük bir kısmı AVM'lere kaymış durumda. Giyimden gıdaya, ayakkabıdan teknolojiye birçok ürünü satın almak için artık AVM'ler tercih ediliyor. Bu noktada AVM kültürünün genişlemesi ile beraber AVM sayısı da artmaya devam ediyor.

Şehirlerdeki AVM inşaatları günden güne artarken, esnaf ise yok olmaya yüz tutmuş durumda. Vatandaşlar kaliteli ve ürün çeşidinin çok olması, park yeri bulundurması, tüketici haklarına saygı gösterilmesi ve içinde oyun alanları olaması gibi sebeplerle AVM'leri tercih ettiklerini belirtiyor. AVM'lerin sayısı ise şehirlerin nüfus oranına ve yaşam biçimine bağlı olarak artıyor. Bu noktada İstanbul Türkiye'nin en kalabalık şehri olup 100 tane AVM'ye sahipken Ankara tam 39 AVM ile 2. sırada yer alıyor.

Ankara'da Kaç Tane AVM Var?

Ankara Türkiye'de AVM sayısı en yüksek 2. il olup, AVM kültürü de gelişmiş şehirlerden biridir. Ankara Türkiye'nin başkenti olmakla beraber kalabalık bir il olduğu için de bu kadar fazla AVM'ye sahiptir. Ankara'nın şuanda kullanıma açık 39 AVM'sinin yanı sıra inşaat halinde olan ya da henüz açılışı yapılmamış AVM'leri de var. Şuan hazırlık aşamasında olan bu 9 AVM'nin de açılmasıyla şehirde toplam 48 tane AVM olacak. Ankara'da günden güne artan AVM'ler vatandaşlara hangi AVM'nin nerede olduğu, adres ya da telefon gibi bilgilerini merak ettiriyor.

Ankara'da AVM'lere Nasıl Gidilir?

Ankara ilinde hali hazırda hizmet vermekte olan 39 tane AVM'nin hepsi farklı ilçe ve semtlerde bulunmaktadır. Genellikle kalabalık ve merkezi bölgelerde açılan AVM'lere ulaşım ise oldukça kolaydır. Ankara'nın gelişmiş toplu ulaşım ağı sayesinde birçok AVM'ye tek araçla gidilebilmektedir. Bununla beraber farklı semtlerde açılan AVM'ler vatandaşlara çeşitlilik de sunmaktadır.

Ankara Bölgesindeki Alışveriş Merkezleri

1. ANKAmall AVM

Adres: Gazi, Konya Devlet Yolu, Mevlana Blv. No:2, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 1999

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 541 12 12

2. Cepa Alışveriş Merkezi

Adres: Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7. Km. 17 Sok. No:2 Balgat, Çankaya, Ankara Türkiye

Açılış tarihi: 27 Ağustos 1999

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: +90 312 219 64 01

3.Armada Alışveriş ve İş Merkezi

Adres: Beştepe, Söğütözü Cd. No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 219 13 19

4. Kentpark Alışveriş Merkezi

Adres: Mustafa Kemal, Dumlupınar Blv. 7.km D:No:164, 06800 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: 444 7 477

5. Nata Vega Outlet AVM

Adres: Akşemsettin, 2308 Cadde 1/a, 06480 Mamak/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 554 27 00

6. Gordion Alışveriş Merkezi

Adres: Koru, Ankaralılar Cd. 2/A, 06810 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 27 Ağustos 2003

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 233 70 00

7. Metromall AVM

Adres: Eryaman, Dumlupınar 30 Ağustos Cd. No:2, 06824 Etimesgut/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 504 15 15

8. Next Level AVM

Adres: Kızılırmak, Dumlupınar Blv. No:3, 06520 Çankaya/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: 444 4 719

9. Optimum Outlet ve Eğlence Merkezi

Adres: Etiler, Ayaş Ankara Yolu Blv. No:93, 06796 Etimesgut/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 280 60 10

10. Armada Alışveriş ve Ticaret Merkezi

Adres: Beştepe, Söğütözü Cd. No:6, 06560 Yenimahalle/Ankara

Açılış tarihi: 28 Eylül 2017

Çalışma saatleri: Açık ⋅ Kapanış saati: 22:00

Telefon: (0312) 219 13 19

16 Eki 2020 - 16:45 Ankara- Yaşam

# ANKARA FOTO HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları... mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları...
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
ANKAmall, TSE onaylı ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı - Ankara mask
ANKAmall, TSE onaylı ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı - Ankara
Ankara’da Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir? mask
Ankara’da Millet Camisi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Camisinin Mimari Özellikleri Nelerdir?
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi mask
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir? mask
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir?
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu Mezarı Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları... mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları...
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi... mask
Ankara’da Kırmızı Ebe Türbesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ülkemize Anadolu Adını Veren Kırmızı Ebe Türbesi ve Hikayesi...
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi.. mask
Ankara'da Hacettepe İsminin Hikayesi Sizi Çok Şaşırtacak! İşte Tarihi Semtin İnanılmaz Hikayesi..
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi mask
Ankara Cebeci İsmi Nereden Gelir? İşte Cebeci Semtinin İsim Hikayesi
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir? mask
Atatürk Orman Çiftliği Müze Ve Sergi Salonu Nerede, Nasıl Gidilir? Atatürk Orman Çiftliği'nde Şarap Müzesi Nasıl Gezilir?
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Altınpark Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara’da Kuşların Yaşadığı Milli Park! Nallıhan Kuş Cenneti Nerede, Nasıl Gidilir?
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi? mask
Ankara Harikalar Diyarı Açık Mı? Ankara Harikalar Diyarı Nerede, Nasıl Gidilir, Ücretli Mi?
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Ankara Elmadağ Kayak Merkezi Nerede, Nasıl Gidilir?
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir? mask
Mimar Sinan'ın Ankara'daki Tek Eseri! Cenabi Ahmed Paşa Cami Nerede, Nasıl Gidilir?
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları... mask
Ankara Askerlik Şubesi Nerede, Nasıl Gidilir? Adres ve Telefonları...
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları mask
Ankara'da Kaç Adet Noter Var? Ankara Noterleri Adres ve Telefonları
Ankara Polatlılara güzel haber! Yüzükbaşı ana isale hattında çalışmalar tamamlandı mask
Ankara Polatlılara güzel haber! Yüzükbaşı ana isale hattında çalışmalar tamamlandı
ANKAmall, TSE onaylı ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı - Ankara mask
ANKAmall, TSE onaylı ‘Güvenli Hizmet Belgesi’ni aldı - Ankara
Ankara'daki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor mask
Ankara'daki üniversiteler birer birer bisiklet yoluna kavuşuyor
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, “Macaristan Enerji Sektörü Semineri”ne katıldı mask
Ankara Ticaret Odası Başkanı Baran, “Macaristan Enerji Sektörü Semineri”ne katıldı
Çevre sağlığı için Ankara metruk yapılardan temizleniyor mask
Çevre sağlığı için Ankara metruk yapılardan temizleniyor
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan: '''Ankaralılık' ve 'Başkentlilik' bilincini geliştirmeliyiz'' mask
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Özaslan: '''Ankaralılık' ve 'Başkentlilik' bilincini geliştirmeliyiz''
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır? mask
Ankara Ayaş ilçesinde gezilecek yerler! Ayaş'ta ne yapılır?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo! mask
Ankara'da Koronavirüste Flaş Bomba Patladı! O İlçelerde Yaşayanlar Bu Tablo Karşısında Şok Oldu... İşte ilçeler ve o tablo!
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir? mask
Yağ yakıcı besinler hangileridir? Yağ yakan gidalar nelerdir?
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır? mask
Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır?
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor? mask
Ankara'ya Ne Zaman Kar Yağacak 2020? Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağıyor?
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi mask
Ankara Sincan’da Bebek Kütüphanesi hizmete girdi
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları... mask
Ankara'da Kaç Tane Alışveriş Merkezi Var? İşte Ankara AVM Listesi Adresi Telefonları...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL