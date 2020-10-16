Grip Aşısı Ücretli mi? Ne Zaman Yapılır? Bildiğiniz üzere gribal enfeksiyonlarda ortaya çıkan semptomlar son dönemde ülkemizin de içinde bulunduğu küresel bir salgın haline gelen covid-19 ile benzerlik göstermektedir.

Ateş, halsizlik, boğazda yanma ve acı gibi şikayetler artık grip, nezle, covid-19 gibi hastalıkların ortak belirtisi haline gelmiştir. İnsanların daha evvel olduğu gibi kendilerini dönemsel hastalıklardan (grip, nezle vs.) korumak için aşı yaptırdıklarını bilmekteyiz. Peki grip aşısı ile diğer benzerlikler gösteren hastalıklar için bir korunma yöntemi sağlayabilir miyiz?

Grip aşısı olmalı mıyız?

Grip aşısı genellikle bağışıklık sistemi yeterince kuvvetli olmayan ve basit ateşli hastalıkları (grip) ağır seyretmemek, hastalık süresini uzatmamak adına yapılan bir ön tedavidir. Yılın 12 ayı boyunca elbette insanlar hastalanabilir ve grip aşısı olabilir fakat gribin belirli dönemleri vardır.

Özellikle mevsim geçişlerinde, dönümlerinde daha sık rastlanmaktadır. Eylül ayı itibari ile grip aşıları yapılmaya başlanmaktadır. Sonbahara girerken yapılan bir grip aşısı sizi etkileyecek olan hava şartlarından, doğal etkenlerden korumak adına gribal enfeksiyonları engellemek için yapılabilir. Aşı için ideal olan dönem bu dönemdir.

Grip aşısı yaptırmak istiyoruz fakat bunu yaptırabilecek miyiz?

Her isteyen kişi yaptıramayacak. Çünkü grip aşısı uzman hekim onayından sonra yapılabilen ve önceliği bulunan (65 yaş üstü, sağlık çalışanı vs.) kişilere uygulanan bir aşıdır. Sağlık Bakanlığının açıklaması ile 2020 yılında grip aşılarının 3-4 kat arttırıldığı belirtildi.

Bunun nedeni ise covid-19 salgını ile gelen bağışıklık sistemi bozukluğudur. İnsanların bağışıklık sistemi ne kadar güçlü olursa hastalıklara karşı direnci de o kadar etkili olur.

Grip aşısı ücreti 2020

Grip, son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Bu sebepten önceliği bulunan insanlara: 65 yaş ve üzerine, 6ay-2yaş arası çocuklara, risk altında bulunan sağlık çalışanlarına, gebelere, bakımevi-huzurevi gibi yerlerde kalanlara, astım, şeker. Kalp, böbrek rahatsızlığı olanlara ve aşırı kilolu bireylere ücretsiz olarak yapılmaktadır.

Bu risk grubunda bulunan kişiler bahsettiğimiz gibi hekim reçetesi ile grip aşılarını eczanelerden ücretsiz temin edebilirler. Bu risk grubu dışında kalıp grip aşısı yaptırmak isteyen bireyler ise 72 TL (geçen senenin fiyatı) karşılığında grip aşısını temin edip eczanelerde veya sağlık kuruluşlarında yaptırabilirler. Grip aşısının henüz eczanelere gelmediği ve bazı eczanelerin randevulu sisteme geçip aşı için randevu verdikleri bilinmektedir.