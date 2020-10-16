Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir? Metil alkol dediğimiz şey Metanol, odun talaşının damıtılmasıyla elde edilmektedir. Bundan ötürü hiçbir canlı fermantasyon yaparak kesinlikle metanol üretemez.

Metanolün çok çok az bir miktarı bile canlılar için tehlikeli olabilmektedir. Körlüğe sebep olması için 25 gram alınması yeterlidir. Bu sebeplerden ötürü hiçbir gıda maddesi dahilinde kullanılamaz, yasaklanmıştır. Sadece gıda dışı alanlarda kullanılabilir. Bunlar: cam temizleyici, boya inceltici, antifriz, makine sıvısı… etanol ise içkilerde bulunması gereken alkol çeşidi olan etil alkoldür. Tamamen bitkisel bir ürün olmakla birlikte yanıcı ve renksiz olma özelliğine sahiptir. Dediğimiz gibi alkollü içeceklerde kullanılan tek alkol türüdür. Gıdalarda bulunabildiği gibi ilaçlarda da kullanılabilmektedir. Gıdalarda litre başına 3 gramdan fazla kullanılması sağlık açısından riskli olarak kabul görmektedir.

Etil alkol ile metil alkol nasıl ayırt edilir? Arasındaki fark nedir?

Etil alkol ile metil alkol arasında belirgin farklar bulunmamaktadır. Renk, koku, kıvam birbirine benzerlik göstermektedir. Etil alkol ile suyu oranı farketmeksizin karıştırabilirsiniz.

Bu işlem metil alkol için de geçerlidir. Metil alkol insanın sindirim sistemini uyuşturup daha fazlası alındığı taktirde ise öldürmektedir. Baş ağrısı, baş dönmesi, bulantı, sersemlik ve koordinasyon kaybetmek yine yan etkileri arasındadır. Etil alkol ise içildiği vakit insana keyif vermekte ve insanı sarhoş etmektedir.

Etil alkol içersek ne olur?

Sahte içecek diye tabir ettiğimiz alkollü içeceklerin içinde anlaşılacağı üzere odun talaşının damıtılmasıyla elde edilmiş ve insan sağlığına oldukça zararlı olan metil alkol kullanılmıştır. Salgın döneminde yine kullanmış olduğumuz el dezenfektanlarının içerisinde yine etil alkol kullanılmaktadır.

Etil alkol ile metil alkolü ayırt etmenin güç olduğuna değinmiştik. Piyasada bunların ayrımını yapabilmek adına test yapan bazı firmalar bulunmaktadır. Laboratuvar şartlarında bu ayrım donanımlı cihazlar sayesinde daha keskin ve net olarak yapılabilmektedir.