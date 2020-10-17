Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı!
Ankara'da koronavirüste son tablo yayınlandı. 17 Ekim 2020 tarihli yani bugün yayınlanan söz konusu tabloyu görenler oldukça büyük şok geçirdi. Tek tek ilçelerin yer aldığı söz konusu koronavirüs tablosunda, Fahrettin Koca'nın açıklamalarına da yer verildi. Peki, Ankara'da herkesi böylesine şoka sokan o tablo ne?
Ankara Koronavirüs tablosu ve ilçelerin risk haritaları şehirde ikamet etmekte olan vatandaşlarca İnternet üzerinde oldukça sık bir şekilde araştırılan konulardan birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'da geçen hafta artış göstermeye başlayan vaka sayıları için bir takım önlemler altına imza atılmış ve Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da son duruma dair çok önemli açıklamalar altına imzasını atmıştı. Peki, Koronavirüs vaka artışında ilk sırada yer alan şehirler arasında kendini gösteren Ankara'da son durum ne? İşte tüm detaylar...
Şok eden o tablo için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.