Ankara'da Koronavirüste Bu Tabloyu Görenler Küçük Dilini Yutuyor! Koca Açıklayıp, Paylaştı! El - Kol Titreten O Veriler İlçe İlçe Yayınlandı!

Ankara Koronavirüs tablosu ve ilçelerin risk haritaları şehirde ikamet etmekte olan vatandaşlarca İnternet üzerinde oldukça sık bir şekilde araştırılan konulardan birisi olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'da geçen hafta artış göstermeye başlayan vaka sayıları için bir takım önlemler altına imza atılmış ve Sağlık Bakanı Koca, Ankara'da son duruma dair çok önemli açıklamalar altına imzasını atmıştı. Peki, Koronavirüs vaka artışında ilk sırada yer alan şehirler arasında kendini gösteren Ankara'da son durum ne? İşte tüm detaylar...

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