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- 17 Eki 2020 - 20:35 G: 17 Eki 2020 - 20:51

Demet Akalın Çıldırdı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Seven Sevmeyen Herkes Ağzı Açık İzledi... Şok Eden Anlar!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan, hakkında en çok haber yapılan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Gerek Twitter paylaşımları, gerek yeni başladığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programıyla birlikte öne çıkan ve adından sık sık bahsettiren Demet Akalın'ın açıklamasını, herkes ağzı açık izledi. Akalın'ı ilk kez böyle göreceksiniz...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer almakta olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, altına imza attığı paylaşımlarla birlikte gündemdeki yerini korumaya büyük bir hızla devam ediyor. Toplumsal konulara yönelik tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden vermeye büyük bir hızla devam etmekte olan Akalın'ın son açıklaması herkesin dikkatini çekti! 

Demet Akalın'ın sosyal medya hesabı üzerinden altına imza attığı açıklaması için diğer sayfaya geçiniz >>

17 Eki 2020 - 20:35 Ankara- Yaşam

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