Demet Akalın Çıldırdı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Seven Sevmeyen Herkes Ağzı Açık İzledi... Şok Eden Anlar!
Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan, hakkında en çok haber yapılan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Gerek Twitter paylaşımları, gerek yeni başladığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programıyla birlikte öne çıkan ve adından sık sık bahsettiren Demet Akalın'ın açıklamasını, herkes ağzı açık izledi. Akalın'ı ilk kez böyle göreceksiniz...
Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasında ilk sıralarda yer almakta olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, altına imza attığı paylaşımlarla birlikte gündemdeki yerini korumaya büyük bir hızla devam ediyor. Toplumsal konulara yönelik tepkilerini sosyal medya hesapları üzerinden vermeye büyük bir hızla devam etmekte olan Akalın'ın son açıklaması herkesin dikkatini çekti!
Demet Akalın'ın sosyal medya hesabı üzerinden altına imza attığı açıklaması için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.