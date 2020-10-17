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17 Eki 2020 - 20:35

Demet Akalın Çıldırdı! Öyle Bir Açıklama Yaptı ki, Seven Sevmeyen Herkes Ağzı Açık İzledi... Şok Eden Anlar!

Ünlü şarkıcı ve sunucu Demet Akalın, magazin gündeminin en çok konuşulan, hakkında en çok haber yapılan bir isim olarak ön plana çıkıyor. Gerek Twitter paylaşımları, gerek yeni başladığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programıyla birlikte öne çıkan ve adından sık sık bahsettiren Demet Akalın'ın açıklamasını, herkes ağzı açık izledi. Akalın'ı ilk kez böyle göreceksiniz...