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17 Eki 2020 - 20:45

Mehmet Ali Erbil'e Çok Büyük Şok! Kızının Karıştığı İddialar Hayretlere Düşürdü... Öyle Bir İsimle Birlikte....

Bilindiği üzere kaçış sendromu hastalığıyla mücadele içerisinde olan ve çok uzun zamandır zamanının büyük bölümünü hastanelerde tedavi altında geçiren bir zamanlar ekranların en başarılı sunucuları ve şovmenlerinden olan Mehmet Ali Erbil'in kızı, sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Fakat bu kez durum çok farklı...