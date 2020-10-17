Mehmet Ali Erbil'e Çok Büyük Şok! Kızının Karıştığı İddialar Hayretlere Düşürdü... Öyle Bir İsimle Birlikte....
Bilindiği üzere kaçış sendromu hastalığıyla mücadele içerisinde olan ve çok uzun zamandır zamanının büyük bölümünü hastanelerde tedavi altında geçiren bir zamanlar ekranların en başarılı sunucuları ve şovmenlerinden olan Mehmet Ali Erbil'in kızı, sık sık magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Fakat bu kez durum çok farklı...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile ilgili sık sık magazin dünyasında haberler çıkıyor. Fakat bu haber, diğer haberlerin tamamını gölgede bırakır. Çünkü Mehmet Ali Erbil bunu öğrenirse, büyük şok geçirir! Peki, o iddialar ne? Yasmin Erbil hangi iddialara karıştı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.