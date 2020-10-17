Ankara Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir?

Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir? Ankara’nın kuzeyinde yer alan Beypazarı, tarihi İpek Yolu üzerinde yer almaktadır ve bu yüzden konum itibariyle önemlidir. İpek Yolu güzergahında yer alan ilçenin geçmişte Hitit, Galat, Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarına durak noktası olduğu bilinmektedir.

Tarihe çok uzun yıllar ev sahipliği yapan Beypazarı’nda beyaz ve cumbalı konaklar meşhurdur. Misafirperver konakları kadar insanıyla da dikkat çeken Beypazarı birçok turiste kollarını açmıştır. Tüm kültürel değerleri ile misafirlerini etkilemeyi başaran Beypazarı, güveci ve Beypazarı Kurusu ile lezzette dokumacılık gibi el sanatları ile sanatta ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin uğrak noktası olan Beypazarı ölmeden evvel gezilecekler listesine eklenmeli.

Beypazarı toprakları dediğimiz üzere birçok eski uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Net bilgiler dahilinde ilk yerleşimi işaret eden bilgiler bulunmamakla birlikte yerleşim yeri olarak kullanıldığının bulguları vardır. Bu sebeptendir ki üzerinden değişik hakimiyetler gelip geçmiştir. Biriken kültürlerin kalıntılarını hala taşımaktadır Beypazarı. Yine Evliya Çelebi, Seyahatname’sinde bu öneme değinmeden geçmemiş, bu farklılıkları, güzellikleri, zenginlikleri anlatmıştır.

Beypazarı İsmi Nereden Gelmektedir?

Beypazarı ilçesine tarihin ilk dönemlerinde Luwi’lerce ‘Kaya Doruğu Ülkesi’ anlamına gelen ‘Lagania’ ismi verilmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz uygarlıklardan Roma Dönemi’nde ilçe İstanbul-Ankara-Bağdat gibi önemli merkezlerin geçiş noktası üzerinde bulunmaktaydı. Tarihi eser ve haritalardan anlaşıldığı üzere bu dönemde ilçenin adının Anastasiopolis olarak değiştirildiği anlaşılmaktadır.

Beypazarı, Germiyanoğulları Beyliği döneminde beylik veziri Zinar Hezar tarafından Rum hakimiyetinden alınmıştır. Zinar Hezar hakimiyeti ele geçirdikten sonra büyük bir Pazaryeri kurdurmuştur. Ünlenen bu pazar zamanla beyin adının sonunda bulunan Hezar kelimesini unutturur. Hezar kelimesi yerini Bey sözcüğü aldığı için ilçe isminin de Beypazarı olarak değiştiği düşünülür.