Meteoroloji Müzesi Nerede? Meteoroloji Müzesine nasıl Gidilir? Ankara’nın Keçiören ilçesinde 1908 yılında Ziraat Mektebi olarak inşa edilmiş fakat hiç kullanılmamış bir bina olarak karşımıza çıkar ilk olarak. Bina ilk olarak Genelkurmay Başkanlığı binası olarak hizmet vermeye başlamıştır. Daha sonra ise 27 Aralık 1919-23 Nisan 1920 tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından karargah olarak kullanılmıştır. Daha sonra bina 1925 yılında Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir.

Atatürk’ün isteği üzerine 1927 yılında Ankara’nın havası hakkında bir rapor hazırlanır. Raporda Etlik’in havasının çok iyi olduğu ve başkentin Etlik’e kurulması gerektiği yazmaktaydı fakat bu rapora pek aldırış edilmemiştir.

Meteoroloji Müzesi, Ankara Keçiören’de bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü içerisinde yer almaktadır. Meteoroloji dalında ülkemizdeki gelişmeleri ortaya koyması bakımından ve gelecek nesillere aktarma konusunda son derece önemlidir. Müze, 1984 yılında tescil edilmiştir.

Ankara Meteoroloji Müzesi Nerede? Meteoroloji Müzesine nasıl Gidilir?

Meteoroloji Müzesi haftanın her günü mesai saatleri içerisinde 09.00-17.00 saatleri arasında açıktır. Unutmamanız gerekir ki Meteoroloji Müzesini gezmek isteyen vatandaşların 0312 302 24 19 numaralı telefonu arayıp bireysel veya okul gezisi amaçlı gezmek için randevu alması gerekmektedir. Meteoroloji Müzesi rehber eşliğinde gezilmektedir.

Meteoroloji Müzesi’ne gitmek isteyen vatandaşlar için Kızılay ve Sıhhıye’den 252 numaralı EGO hizmet vermektedir. Otobüs kullanmak istemeyen vatandaşlar ise Kalaba dolmuşlarını tercih edebilirler.

Meteoroloji Müzesi iki bölümden oluşmaktadır. Müzenin ilk bölümünde başlangıçtan beri kullanılmış meteoroloji uyduları, deprem kayıt cihazları, rüzgar ölçüm cihazları, hava basıncı, nem durumu, deprem derecesi, rüzgar şiddeti, metrekareye düşen yağmur ve ölçüm kutusu yer almaktadır. Müzenin ikinci bölümünde ise görsel ve yazılı eserler birlikte sergilenmektedir. Meteoroloji Müzesi’nde 140 adet alet, kitap, belge ve defter kaydı bulunmaktadır.

Ufak bir not düşmeden geçmeyelim. Müzede her gün tüm dünya ile aynı anda saat 13.30’Da Günlük Meteoroloji Balonu fırlatılmaktadır. Fırlatmayı izlemek için saat 13.30’da orda olmanız gerekmektedir.